Diez localidades acogerán los estrenos de los finalistas de Navarra, Tierra de Cine

Los diez finalistas de Navarra, Tierra de Cine 2021 ya han rodado y montado sus proyectos entre octubre y noviembre. Ahora se puede ver el resultado final en pantalla grande, y con subtítulos para facilitar el visionado a personas con discapacidad auditiva, en los diez municipios participantes de esta edición, entre el 22 de noviembre y el 5 de diciembre.

Las sesiones tendrán lugar en las siguientes salas y en estos horarios:

· Urdax / Urdazubi (Casa de Cultura, el jueves 25 de noviembre a las 19:00 h.);

· Pamplona (Civivox Mendillorri, el lunes 22 de noviembre a las 19:00 h. y el jueves, 25 de noviembre a las 19:00 h.);

· Roncal (Salón Escuela Julián Gayarre, el domingo 5 de diciembre a las 18:00 h.);

· Lumbier (Centro Cívico, el sábado 27 de noviembre a las 18:00 h.);

· Estella / Lizarra (Espacio Cultural Los Llanos, el lunes, 22 de noviembre a las 19:00 h.);

· Iratxeta (Salón de Plenos, el viernes 26 de noviembre a las 19:30 h.);

· Leoz (Iglesia, el sábado 27 de noviembre a las 19:30 h.);

· Viana (Cines Las Cañas, el jueves 25 de noviembre a las 19:30 h.);

· Aibar / Oibar (Auditorio, el sábado 27 de noviembre a las 19:30 h.);

· Cascante (Centro Cultural Avenida, el sábado 4 de diciembre a las 19:00h.);

· Arróniz (Centro de la Mujer, el sábado 27 noviembre a las 18.00 h.).

Tras la semana del cine tendrá lugar la gala de entrega de premios el 17 de diciembre en el Auditorio del Centro Cultural Avenida de Cascante, cerrando esta IX edición del Certamen de cortometrajes Navarra, Tierra de Cine.

Los diez proyectos finalistas competirán por lograr alguno de los seis galardones que concede la organización: un primer premio de 2.500 euros; un segundo de 1.000; un tercero, a la mejor fotografía, de 500 euros; un premio del público de 500 euros; un premio especial del jurado, de otros 500 euros; y, la mejor actuación, con 250 euros.

El festival tiene como finalidad promocionar Navarra como plató de rodaje y el turismo en la Comunidad Foral, potenciando su diversidad climática, patrimonial y cultural, y cuenta con la colaboración especial del Departamento de Turismo del Gobierno de Navarra, de la Navarra Film Commission, y cuenta con el apoyo económico del Departamento de Cultura a través de la convocatoria Generazinema Festivales.

Los proyectos finalistas, sus autores y localidad de rodaje que se podrán ver en la semana de cine son los siguientes:

- “Rhea”, Karlos Alastruey (Estella/Lizarra)

- “B de Bendeta”, Amaia San Sebastián (Pamplona)

- “Quitameriendas”, Sergio Stendhal y Sandra Vaquerizo (Viana)

- “El carlista”, Mikel Navarro (Arróniz)

- “El vahído”, Roberto Martín (Lumbier)

- “La cuesta”, Javier Ursúa (Aibar)

- “Hezur berriak”, Aritz Lazkano (Urdax)

- “Anna”, Laura Mato (Roncal)

- “Txori maitea” – escrito por Marijose Ciordia y Bruno Ciordia, y dirigido por Javier Celay (Leoz)

- “Siempre te querré más que el día anterior”, Ángel Puado (Cascante)

Título: “Rhea”

Localización: Estella/Lizarra

Autor: Karlos Alastruey (Navarra)

Género: Fantástico

Sinopsis: Tras la descomposición de los estados europeos, el continente se halla sumido en el caos y la gente se agrupa en clanes que tratan de sobrevivir. Las jóvenes Halia y Nesea deben superar una prueba de madurez: han de sobrevivir fuera de su clan hasta que pueden conseguir algo que resulte de valor para los suyos.



Título: “B de Bendeta”

Localización: Pamplona

Autora: Amaia San Sebastián (Guipuzkoa)

Género: Comedia

Sinopsis: Unos niños de 11 años dibujan mapas, horarios, estrategias. Tienen un plan para vengar años de miedos representados por un chaval sólo algo mayor que ellos, pero que con sus zurriagazos y sobre todo el enorme cabezón del kiliki, ha protagonizado sus pesadillas en época de fiestas. Hoy es el día. El lugar, la ciudadela. La hora, la madrugada de vuelta a casa de las fiestas. Los niños están preparados para una persecución sin tregua para consumar su venganza.



Título: “Quitameriendas”

Localización: Viana

Autor: Sergio Stendhal y Sandra Vaquerizo (Madrid)

Género: Drama

Sinopsis: Años 40, norte de España. En mitad de la nada, se encuentra una casa dejada de la mano de Dios. En ella, vive María con su padre y su hermana Carmen, embarazada. Cuando su padre muere súbitamente, deciden despedirle llamando al cura del pueblo. La marcha del cura llevará a las hermanas a enfrentarse a sus rencores, odios, y sacar a la luz sus secretos más oscuros. Todo ello, con el muerto aún caliente.





Título: “El carlista”

Localización: Arróniz

Autor: Mikel Navarro (Navarra)

Género: Western foral

Sinopsis: El sargento Sanz de Galdeano es un carlista que pide el traslado hasta un recóndito puesto fronterizo. El aguerrido suboficial desea volver a su hogar a pesar del riesgo que supone la proximidad de las tropas francesas liberales. Mientras, muy cerca de allí, una empresa ganadera en expansión también amenaza con arrebatarle las tierras al solitario soldado.



Título: “El vahído”

Localización: Lumbier

Autor: Roberto Martín (Madrid)

Género: Comedia

Sinopsis: Teresa acude a un evento en Lumbier que organiza la agencia de citas donde está apuntada. Allí conoce a Héctor, un chico con el que lleva hablando durante un tiempo en la app de la agencia. La cita no es como se esperaba Teresa y se aburre tanto que le entra una gran cabezada en plena conversación, para salir del paso indica que es un vahído. Esta mentira traerá una serie de consecuencias que Teresa no esperaba y que le hará descubrir qué quiere en la vida.



Título: “La cuesta”

Localización: Aibar

Autor: Javier Ursúa (Navarra)

Género: Drama

Sinopsis: Un hombre debe subir una cuesta que atraviesa su pueblo. En la subida va encontrándose vecinos y situaciones que le sugieren un ambiente hostil, además de su memoria que le dificultará recorrer el camino.



Título: “Hezur berriak”

Localización: Urdax

Autor: Aritz Lazkano (Navarra)

Género: Contrabando

Sinopsis: Un líder contrabandista navarro de los 60, arrea ganado junto a su hermano y compinches. Tropiezan con un grupo rival guiado por un excompañero tránsfuga y discuten por la moralidad del negocio. El líder ofendido acusa al jefe rival de trapichear con drogas y personas, pero este responde que puede pagar más y proteger mejor.



Título: “Anna”

Localización: Roncal

Autor: Laura Mato (Galicia)

Género: Drama

Sinopsis: Una pareja joven formada por Ana y Leo, vuelven al pueblo después de un largo viaje para recoger algunos recuerdos y devolver las llaves del piso alquilado de la madre de Ana tras su fallecimiento. La esencia del pueblo, los recuerdos y la vuelta a casa le harán recordar toda la relación madre e hija que tuvieron a lo largo de su vida, y eso llevará a Ana a una discusión interior al afrontarse a una nueva vida por su primer embarazo y sin su madre.



Título: “Txori maitea”

Localización: Leoz

Autor: Escrito por Marijose Ciordia y Bruno Ciordia y dirigido por Javier Celay (Navarra)

Género: Drama

Sinopsis: Dos hermanos madrileños, Ainhoa y Mikel, emprenden un viaje al valle de la Valdorba para cumplir con la última voluntad de su difunto padre. Esparcir sus cenizas en el roble centenario de Iratxeta. Viajan contrariados y sorprendidos por tal petición, ya que su padre nunca volvió al valle tras su partida siendo muy joven, ni les habló de sus orígenes. Con el afán de encontrar la ubicación exacta del roble centenario piden ayuda a los habitantes del pueblo, pero solo reciben vagas respuesta que les desconciertan.



Título: “Siempre te querré más que el día anterior”

Localización: Cascante

Autor: Ángel Puado (Alicante)

Género: Drama

Sinopsis: Una mujer se acerca a un vagabundo y empieza a hablar con él como si lo conociese de toda la vida. Los hijos de la mujer no entienden esta complicidad entre ambos.