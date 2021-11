Pablo y Josetxo Errea formaron parte de ese movimiento que en los 90 revolucionó la música popular en Pamplona y se conoció como Pamplona Sound. Estuvieron en un grupo seminal como fue Ritual de lo habitual. Los Errea continúan dando sorpresas y una década después Edu y María, hermanos de Pablo y Josetxo, presentan en el Nuevo Casino de Pamplona sus proyectos personales. Para Edu es el segundo trabajo de larga duración y María acaba de grabar su primer EP en Londres. Savia nueva en la música popular de Navarra, de una familia con nombre y prestigio musical.

Le respalda una banda de músicos como Carlos Colina, Javier Barbería y Javier Induráin. ¿Cómo se ha encontrado en esta aventura?

Edu Errea. De hecho, son músicos que tienen un espectro musical muy amplio, mucho más que el mío, y eso es un activo increíble para las canciones. Tenemos una gran sintonía musical y personal.

Edu, ¿se siente cómodo en el espacio sonoro que hay entre el folk y el rock con raíces americanas?

E. E. Soy consciente de que hay que etiquetar, pero de folk tenemos poco. Si el folk americano es la música country, tenemos poco de eso. Tenemos más de bandas americanas de rock and roll, desde REM hasta Wilco. Personalmente me influyen especialmente los cantautores americanos (Dylan, Leonard Cohen, Tom Waits…).

María, ¿cuál es el espacio sonoro en el que se encuentra cómoda?

María Errea. Mis canciones han surgido en momentos en los que estoy relajada y tranquila. Normalmente en casa, pero también a veces se me ocurren melodías cuando estoy dando un paseo, o incluso durmiendo. Me he llegado a levantar en medio de la noche con una melodía en la cabeza, y la he grabado en el móvil tarareando para que no se me olvide. Interpretando aún no puedo decir que me sienta cómoda del todo. Pero poco a poco voy ganando confianza y seguridad.

En la presentación de los temas del disco en el Nuevo Casino de Pamplona comparten escenario ¿Qué significa para ustedes este encuentro? ¿Van a interpretar algún tema juntos?

E. E. Me parece algo muy bonito, poder presentar nuestra música juntos en un escenario tan particular. María ha juntado unas canciones muy bonitas en el EP y seguro que no tardará en grabar un LP. Va a ser una sorpresa para mucha gente.

M. E. Tengo muchas ganas. Edu ya hizo su presentación en el Zentral y ha hecho más conciertos también fuera de Pamplona. Yo presento las canciones que acabo de grabar en un estudio en Londres, un EP de 5 temas que he titulado Life Changes. Significa mucho para mí presentarlo en directo y más después de lo difícil que ha sido hacer conciertos o asistir a cualquier tipo de evento musical en los últimos dos años.

Un concierto en acústico con Facundo Romero y Javier Induráin. ¿Cuáles van a ser sus claves?

E. E. Quiero mostrar en este concierto la esencia de mis canciones tal y como fueron concebidas. Siempre me ha interesado, en cualquier grupo o músico, escuchar su música en formato minimalista. En algún caso voy a llevar al piano canciones que escribí con la guitarra, porque resulta especial. En mi parte, la aportación de Javier Induráin será tocando el contrabajo, aunque por cuestiones familiares su presencia está en duda, confiemos en que pueda acompañarme. Si no puede haré un concierto de canciones desnudas a guitarra o piano.

M. E. Intentaré no ponerme muy nerviosa y espero que quien vaya lo disfrute. Me hace mucha ilusión compartir el escenario con mi hermano, que fue el que precisamente me animó a lanzarme a la piscina. Y sí, tocaremos alguna canción juntos.