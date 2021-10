Y la Reina paseó por el Barrio de Lourdes

calles del Barrio de Lourdes de Tudela, una zona de tradición obrera. Incluso la meteorología acrecentó este contraste, ofreciendo un día gris, con el cielo cubierto de nubes y, por momentos, con lluvia. ACOSTUMBRADOS a verla en actos de gran boato celebrados en escenarios lujosos, muchos tenían curiosidad por ver a la Reina Letizia en las, una zona de tradición obrera. Incluso la meteorología acrecentó este contraste, ofreciendo un día gris, con el cielo cubierto de nubes y, por momentos, con lluvia.

Pero fueron las ganas de ver a la Reina las que vencieron al frío y al agua. Más de 400 personas se ubicaron tras las vallas instaladas en las inmediaciones del Cine Moncayo para recibir a Doña Letizia.

DIVIDIDOS EN DOS ZONAS

El dispositivo policial había habilitado dos zonas para los curiosos allí presentes. La principal se encontraba justo enfrente del cine, en la acera contraria de la avenida del Barrio. La segunda ocupaba la esquina entre la citada avenida y la calle Mauleón. Dos puntos distintos ocupados por curiosos con el mismo objetivo: ver a la Reina.

La vecina del barrio Loren Domínguez Sánchez reconoció haber apostado por ubicarse en la esquina de Mauleón siguiendo el consejo de uno de los policías allí presentes. “No todos los días viene la Reina al barrio, y hay que estar aquí”, indicó Domínguez, junto a quien también esperaba Vitori Delgado Orte, quien aseguró que “este tipo de actos me encantan”.

Durante la espera, las vecinas allí presentes comentaron los arreglos realizados en la zona por el Ayuntamiento en los días previos. “Estamos muy contentas, pero ojalá siguieran haciendo lo mismo cuando se vaya la Reina”, dijo Rosa Pérez Ezquerro.

De la misma opinión fue Laura Peralta Rodríguez, aunque ella, natural de Argentina, prefirió quedarse con “la importancia que a nivel cultural tiene la visita de la Reina”. “Y, sobre todo, que haya 200 chavales invitados a conocer lo que es ver cine en una sala como la del Moncayo y con una película histórica como la que van a contemplar”, dijo.

“¡AUPA LETIZIA!”

En la otra zona acotada, enfrente del Cine Moncayo, se colocó Pepa Azcona Sánchez, quien se declaró “admiradora” de la Reina. A su lado, Rosa Gil Mayor recordaba haber visto a los Reyes Eméritos durante un viaje que hicieron por La Rioja, “en el que mi hijo le llegó a dar unas flores a Doña Sofía”. Precisamente de la localidad riojana de Alfaro acudió hasta Tudela Ana Ciaurriz Martínez. “Nunca he visto a nadie de la Casa Real en vivo, y hoy me he pedido día libre en el trabajo para poder venir”, explicó.

La apuesta de colocarse en las vallas frente al cine les salió bien ya que, nada más salir del coche oficial, la Reina se acercó hasta esta zona para saludar de cerca a los allí presentes.

Uno de los más animosos fue el panadero de Ablitas Alfonso Baigorri Laguardia, quien no dejó de lanzar gritos de “¡Viva la Reina!” o “¡Aupa Letizia”. “Ha sido todo un detalle por su parte venir a saludarnos. Está muy guapa, pero muy delgada. Creo que no le vendría nada mal probar alguna de las magdalenas de mi panadería”, bromeó Baigorri.

Otra de las que tuvo ocasión de ver de cerca a la Reina fue Coral Ortega quien, previsora, acudió al lugar “con una pequeña banqueta que tengo en el jardín para poder ver por encima de la gente y no perderme ni un detalle”.

LO QUE LA REINA DEJÓ

La tudelana Sofía Cornago también se alegró de la visita de Doña Letizia, “porque es algo que da prestigio y proyección a la ciudad”; mientras que el vecino del barrio Paco Cascán reconoció que el gesto de la Reina de acercarse a la gente “me ha llegado al alma”.

El punto de encuentro de muchos de los asistentes al recibimiento a Doña Letizia fue el Bar Charela, situado justo enfrente del Cine Moncayo, y que ayer multiplicó su número de clientes. “Ha sido una mañana estresante, pero no nos podemos quejar”, indicó la empleada Jezabel Poyo, quien también destacó los arreglos hechos en la avenida. “Lo interesante sería que este gasto se distribuyera a lo largo del año y no que se gastara todo en un día, porque no creo que sea necesario que venga la Reina para que la calle esté en condiciones”, dijo.

DN CEDIDO

También notaron más ventas en la tienda de complementos Tutoque. “Ha habido gente que ha venido al barrio a ver a la Reina y, de paso, ha entrado a comprar alguna cosica”, apuntó la propietaria Mª Jesús Vidorreta Arz, quien también tuvo la ocasión de ver a la Reina Letizia. “Ha sido todo un orgullo poder verla, y que el barrio esté presente”, dijo.