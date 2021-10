Los rodajes en Hollywood recuperan su ritmo anterior a la pandemia

películas y series de televisión en Los Ángeles (EE.UU.) han recuperado los niveles anteriores a la Los rodajes de(EE.UU.) han recuperado los niveles anteriores a la pandemia del coronavirus , según los datos de FilmLA, la oficina encargada de gestionar los permisos en la ciudad californiana.

El tercer trimestre de 2021 experimentó un crecimiento de actividad en Hollywood de más del 141 % respecto a los meses de pandemia, gracias a que los estudios han retomado proyectos que llevaban atrasados meses -e incluso años- por la situación sanitaria.

Así, entre el 1 de julio y el 30 de septiembre la oficina aprobó más de 10.100 sesiones de rodaje, el mejor trimestre desde 2018.

Los formatos de telerrealidad ('reality show') son los que más han ayudado a elevar el ritmo, de acuerdo con el informe de FilmLA, aunque también el cine está tomando impulso con un incremento del 33,5% respecto al inicio de este año.

"La recuperación tardía de la pandemia es desigual en algunos aspectos, pero la filmación es constante y las oportunidades laborales están ahí", aseguró el presidente de FilmLA, Paul Audley.

Entre las producciones que se están rodando actualmente en el sur de California figuran 'NCIS: Los Angeles', 'The Flight Attendant', 'Made for Love' y 'Me Time', el próximo largometraje de Netflix.

A este repunte de trabajo habría que sumar los rodajes que se fraguan en estados como Georgia y Nuevo México, nuevos epicentros del mundo audiovisual gracias a los incentivos fiscales que ofrecen y a su relajada política de medidas sanitarias, en comparación con otros lugares.

La pandemia provocó una sangría en Hollywood, con más de 100.000 empleos perdidos, indican los datos del principal sindicato del gremio del entretenimiento en EE.UU., IATSE, que representa a asistentes de producción, guionistas, diseñadores, maquilladores y otros profesionales vinculados a la actividad fílmica