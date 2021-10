Pedro del Guayo: “Pamplona ha sido destruida por completo 4 o 5 veces”

Pedro del Guayo dice que le gusta acercar la historia con la anécdota, haciéndola humana, amena. Así lo intenta con sus alumnos y cuando ofrece conferencias como la que protagonizó hace unos días, organizada por la asociación cultural Pompaelo, en la que dio cuenta de las veces que Pamplona ha sido atacada y hasta destruida.

¿Cuántas ataques ha sufrido Pamplona?

El más antiguo es del año 275, cuando los germanos destrozaron la ciudad, tanto que en las excavaciones arqueológicas se ve una capa de ceniza. El último fue en la Guerra Civil en 1938. Entre asedios, bloqueos, destrucciones, ataques... me salen más de 35. Pero además, en los años del inicio de la conquista de los musulmanes y los de la creación del reino de Pamplona, en los siglos VIII y IX, muchos ataques no fueron descritos. Abd al-Rahaman I hizo varias expediciones de castigo. Contar cuántas veces fue atacada es difícil.

¿Se destruyó del todo alguna vez?

Cuatro o cinco hasta los cimientos y en el siglo XIII toda la Navarrería, que era la antigua ciudad. Abd al-Rahaman III en 924 no dejó una piedra, en el siglo IX también los musulmanes la dejaron maltrecha. Pero tras el ataque de los germanos en el siglo III dejó de considerarse ciudad, pasó a ser una mansión, algo así como una posada de camino. Pensar que debajo de nuestros pies, en el mismo sitio hace 1.000 años había una ciudad ardiendo te hace tener perspectiva de la ciudad y te transmite modestia, te dice que estamos de paso. ¿Han acabado los ataques? Dios no lo quiera, pero conociendo al ser humano, volverá a ocurrir.

¿Qué tenía Pamplona para que se recuperara tantas veces?

Tras la destrucción del siglo III quizá el resurgir fue casual. No se sabe si tardó 20, 30, 50 años... Pero ayudó estar en una vía de comunicación importante, entre Astorga y Burdeos, en la calzada de Zaragoza. También influyó que en Pamplona estuviera el obispo cristiano.Una ciudad similar a Pompaelo fue Andelos y no aguantó. Más tarde, los ataques musulmanes arrasaron la ciudad, pero no las gentes, que huían a los montes, veían cómo les destruían la ciudad y volvían a sus casas, a reconstruirlas. Los musulmanes no querían destruir a las gentes , sino su avance tecnológico y económico.

¿Influyeron las formas distintas de hacer la guerra?

En la conquista de Navarra o en las guerras del siglo XIX ya no se busca la destrucción, sino conquistar la ciudad para seguir utilizándola. Pamplona se la quedan los franceses porque es una gran plaza fuerte. Matar a los habitantes no tenía sentido, porque eran quienes iban a trabajar y producir. La mentalidad cambia, lo que se quiere es quedarse con las riquezas, incorporar la ciudad al imperio o debilitar y meter miedo, como los bombardeos en la Guerra Civil.