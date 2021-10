Cine El filme islandés 'Lamb', Mejor Película del Festival de Cine Sitges El jurado ha otorgado el Premio Especial del Jurado a 'After Blue' y menciones especiales a 'The Blazing Wold', 'The Execution' y 'The Innocents'









Efe. Barcelona La película islandesa 'Lamb' ha obtenido el Premio a la Mejor Película del Festival de Cine Fantástico de Sitges y su protagonista, Noomi Rapace, conocida por su papel de Lisbeth Salander en la saga 'Millennium', el galardón a la Mejor Actriz, compartido con Susanne Jensen por 'Luzifer'. El jurado ha buscado soluciones salomónicas en una edición muy disputada y ha otorgado el Premio Especial del Jurado a 'After Blue' y menciones especiales a 'The Blazing Wold', 'The Execution' y 'The Innocents'. El realizador de 'Nitram', Justin Kurzel, se ha alzado con el Premio a la Mejor Dirección y el actor protagonista de este filme, Caleb Landry Jones, ha compartido el Premio al Mejor Actor con Franz Rogowski, intérprete de 'Luzifer'. La película ganadora, 'Lamb', es un largometraje sobre la maternidad y el duelo con trasfondo mítico, ambientada en una granja aislada en las montañas de Islandia. ETIQUETAS Cine