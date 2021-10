After Cage busca que el arte traspase con 9 eventos este mes

Es lo que nos acerca a la libertad en la que tanto creemos los creadores”, reflexionaba este jueves Pablo Ramos Requetibate. Es miembro del colectivo E7.2, nacido hace una década para promover la creación de música actual partiendo del contexto del festival Encuentros de Pamplona que en la semana previa a los Sanfermines de 1972 la convirtió en el centro cultural de las distintas corrientes artísticas del momento a nivel mundial. La gran huella que dejó, con la presencia del compositor y teórico musical estadounidense John Cage, derivó en que este colectivo creara el ciclo internacional de experimentación musical After Cage, cuya esencia es precisamente “hacer pasar la música por la piel de cada uno” y que toma la calle como leitmotiv en su octava edición. Mucho más que un espacio físico, en ella se transita, ocurre la vida y se comparte, se aprende y se avanza. “Y en la calle de este año la programación cruza espacios para que el arte no se quede en un lugar sino que traspase, nos traspase a nosotros de forma interior y nos haga cambiar”, añadió Ramos. Porque el festival se expande en este mes con nueve eventos que se desarrollarán fundamentalmente en fin de semana, desde este. Con e Hacer pasar el arte, la música, por los huesos, por la piel de cada uno. “reflexionaba este jueves. Es miembro del colectivnacido hace una década para promover la creación de música actual partiendo del contexto deque en la semana previa a los Sanfermines de 1972 la convirtió en el centro cultural de las distintas corrientes artísticas del momento a nivel mundial. La gran huella que dejó, con la presencia del compositor y teórico musical estadounidense John Cage, derivó en que este colectivo creara el ciclo internacional de experimentación musical After Cage, cuya esencia es precisamente “y que toma la calle como leitmotiv en su octava edición. Mucho más que un espacio físico, en ella se transita, ocurre la vida y se comparte, se aprende y se avanza. “Y en la calle de este año la programación cruza espacios para que el arte no se quede en un lugar sino que traspase, nos traspase a nosotros de forma interior y nos haga cambiar”, añadió Ramos. Porque el festival se expande en este mes con nueve eventos que se desarrollarán fundamentalmente en fin de semana, desde este. Con e l Museo Universidad de Navarra como escenario de dos de los principales actos del programa, completan el resto de sedes el Museo de Navarra , el Museo Oteiza, el Casino Nuevo Principal y la Ciudadela

“Somos un laboratorio. Es lo que nos diferencia de los demás: hacemos experimentación porque tenemos esa inquietud y queremos transformarnos para transformar las cosas. Creemos que si no destruimos lo que está ahora o no nos lo cuestionamos, no podemos seguir adelante. Avanzamos y nos transformamos, curioseamos, no repetimos”, defendió Ramos, director artístico de After Cage que en esta edición ha programado como citas una obra de arquitectura efímera, el inicio de un laboratorio creativo sobre el irrintzi y otro sobre las vías de conexión artística entre la calle y el Museo de Navarra y una performance de música con instrumentos barrocos y electrónica.

MUSEO DE NAVARRA

“Esto es una caja que nos contiene”, miraba Ramos a su alrededor en el Museo de Navarra, escenario de la presentación de este After Cage, para detallar el evento de este sábado (19 horas). Explicaba la performance musical del laboratorio de creación que pretende provocar el debate sobre conceptos como exhibición, arte efímero, arte social, ruptura del concepto de contemporaneidad… y que se concretará con la creación-construcción por parte del público de unas simbólicas cajas para “atrapar el arte y la música que se desarrollen durante el evento”. Esas cajas serán las protagonistas de esta cita y el arranque del laboratorio sobre la importancia del arte en los museos y la forma de integrar en estos el arte que se genera en la calle, que concluirá el 18 de mayo del año que viene, Día Internacional de los Museos. Las interpretaciones musicales buscarán provocar en las personas asistentes la reflexión de qué se debería hacer para activar el arte en los museos. “Nos cuestionábamos”, prosiguió Ramos, “sobre la idea del museo como continente, si aprisionaba tanto el arte que no le dejaba evolucionar, vivir, respirar. Y eso vamos a hacer con las cajas activadoras: preguntarnos sobre la función de un museo”.

MUSEO OTEIZA

El Museo Oteiza va a permitir este domingo (12 horas) un encuentro entre la música de Vertixe Sonora y los fenómenos que nos rodean: “la física, la naturaleza, la vida palpitante”. Oteiza era un gran experimentador, un hombre atento a todas las disciplinas creativas, y la música fue sin duda una de ellas. “Siguió muy de cerca la evolución de la música contemporánea a lo largo del siglo XXI en relación a los conceptos de espacio, tiempo y materia”, definió el subdirector de este espacio museístico, Juan Pablo Huércanos, que indicó que ese domingo “tiene un sentido especial: no va a ser un concierto al uso, sino una interpelación al vacío de Oteiza, en la que los músicos accionarán su material sonoro en relación con los diferentes espacios del museo, de tal manera que se genere un encuentro entre música, arte, escultura y arquitectura”.

NUEVO CASINO PRINCIPAL

La propuesta del 23 de octubre (19.30 horas) es una performance escénico-musical guionizada por Carlos Crooke para conocer al compositor francés y pianista denostado Erik Satie, que vivió entre mediados del XIX y comienzos del XX. “Buscaba a todo un punto de crítica y estaba adelantado a su tiempo. Para John Cage, Satie era imprescindible para entender la música”, resumió Ramos. La velada de ese sábado será “un evento para adentrarse en la música y sarcástica e irónica pluma de Satie”.

MUN

La conversación entre After Cage y el MUN para investigar sobre la voz derivó en “manifestaciones vocales que no son estrictamente canto pero que pueden ser material de investigación sonora”, y llegaron al irrintzi, expuso ayer la directora de artes escénicas y música del MUN, Teresa Lasheras, para presentar la primera de sus propuestas en el ciclo: Irrintzi. Laboratorio vocal. Desarrollando la idea llegaron hasta la foniatra Ana Martínez Arellano, investigadora en la Universidad de Navarra que ha leído su tesis doctoral sobre el irrintzi, de modo que esta cita, el 24 de octubre (12.30 horas, 10 euros), combina una charla sobre el irrintzi como elemento vocal y una performance sonora por las salas del museo, que actuará como caja de resonancia de los irrintzi. Serán cinco breves propuestas -composiciones para irrintzi; para oboe, electrónica e irrintzi; para percusión, saxofón e irrintzi, y para electrónica e irrintzi-.

El segundo evento, el 28 de octubre (19 horas, 10 euros), “es una propuesta de escuchar muy física, muy ligada a la vibración del sonido”: con Continuum XXI, que interpreta música barroca con instrumentos de la época (violín barroco, flauta de pico, viola da gamba y clave) pero fusionada con la electrónica, el público estará o tumbado en una cama acústica o sentado en una silla acústica.

CENTROS EDUCATIVOS

El grupo de percusión procedente de Valencia Projecte SoXXI expondrá en distintos centros educativos el 29 de octubre una explicación y desarrollo musical participativo por las nuevas tendencias en la música para percusión. “La juventud a la que va dirigida comprenderá las fuentes ancestrales de las que bebe: culturas polinesias o africanas enlazadas con otras de la cultura musical inmediata como el pop, el rock, el rap, el trap o la música electrónica”.

CIUDADELA

Será el escenario del cierre de esta edición del festival, “con un espectáculo “intenso, dramático y eminentemente rítmico”. Será el 30 de octubre a las 12 horas con Project SoXXI.

¿Y hasta qué punto traspasa el público?

Una actividad de este sábado en el Museo de Navarra (19 horas) será la presentación por parte del alumnado del Conservatorio Superior de Música de las conclusiones de una investigación del año pasado respecto a la opinión del público sobre el arte contemporáneo y las actividades de After Cage. “No son actos multitudinarios porque cuesta cambiar y abrir la mente”, deslizó Ramos. “Pero, si seguimos trabajando e intentado transformar las cosas y contando con el apoyo de instituciones como estas, cambiaremos la impresión del público”. A sus palabras, Lasheras se refirió a la importancia de que el público acuda “con ganas de tener una relación con el arte que quizá no ha tenido antes”. “Es muy tradicional, establecida, clásica, muy pasiva, y estas propuestas exigen una disposición más abierta y fuera del canon”, a lo que Huércanos añadió: “La integración de la música contemporánea en estos espacios [por los museos] es una reivindicación fundamental”.