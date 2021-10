El nuevo disco de Adele ya tiene fecha de lanzamiento

anzamiento de '30', su nuevo disco: el 19 de noviembre. La artista lo anunció en sus redes sociales con el título '30 - November 19', acompañado de un breve texto que explica lo que narra el álbum. La cantante británica Adele reveló este miércoles la fecha del lsu nuevo disco: el. La artista lo anunció en sus redes sociales con el título '30 - November 19', acompañado de un breve texto que explica lo que narra el álbum.

Adele asegura a sus 33 años que nunca se ha sentido más tranquila en su vida y que está lista para sacar este álbum. Y explica que '30' narra el período más "turbulento" de su vida y el proceso de los últimos tres años, en los que ha tenido que reconstruir su casa y su corazón.

"He aprendido muchas verdades abrasadoras sobre mí misma en el camino. Me he deshecho de muchas capas, pero también me he cubierto de nuevas. He descubierto mentalidades verdaderamente útiles y honestas con la que lidiar y siento que finalmente he encontrado de nuevo el sentido. Incluso diría que nunca me he sentido con más paz en mi vida. Así que finalmente estoy lista para lanzare este álbum".

Un mensaje que en Twitter ya ha alcanzado los 189.000 'me gusta' y en Instagram, 2,5 millones.

El martes, Adele publicó otro "tuit" en el que anunciaba que el primer adelanto del disco, un single titulado 'Easy On Me', se podría escuchar a partir del próximo 15 de octubre.

Hace casi seis años que Adele lanzó '25', su último disco. Era 2015 y pasaba una época de estabilidad junto a Simon Konecki, padre de su hijo Angelo James y con el que se casaría en 2018. Sin embargo ese mismo año se separaron y comenzaron los tres años que ahora narra en '30'.

Un álbum que será el cuarto de estudio de la británica y cuya portada podría ser la fotografía que acompaña al mensaje publicado hoy en sus redes, aunque la cantante no ha confirmado este dato.

La cantante, natural del barrio de Tottenham, al norte de Londres, se dio a conocer con su álbum debut, '19', en 2008, con el que llegó a lo más alto de las listas de los más vendidos con temas como 'Chasing Pavements' y 'Hometown Glory'.

El segundo trabajo, en 2011, '21' logró aún más éxitos para la cantante inglesa, gracias a sencillos como 'Someone Like You', 'Rolling In The Deep' y 'Rumour Has It'. Ese álbum llegó a ser número uno en 30 países, entre ellos EEUU y el Reino Unido.

Siguiendo con la costumbre de bautizar sus trabajos con una edad clave en su vida, en 2015 llegó '25', otro gran éxito comercial y de crítica.

Tres álbumes con los que ha logrado 15 Grammys y nueve Brit, además de un Óscar y un Globo de Oro en 2013 por el tema 'Skyfall', para el filme homónimo de James Bond.