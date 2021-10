Sergio Dalma: “Nunca he pretendido vivir de mis éxitos del principio”

Josep Sergi Capdevila Querol -Sergio Dalma- regresa a Navarra y a30 y… tanto su disco ya número 19 en una carrera que comenzó en 1989. En breve va a publicar el vigésimo disco de estudio al que ha titulado Alegría. Pero sus nuevas canciones serán ya otra historia musical. De momento Sergio Dalma mantiene la misma ilusión que sus primeros años y crece sonoramente desde la sabiduría del cambio a medida trabajando como intérprete en nuevos retos. Las canciones que presentan recorren toda su historia de intérprete, en una selección muy especial, mostrando su gusto por los nuevos arreglos que le han hecho ser siempre un poco diferente. Imprimen un aire renovado a éxitos como Bailar Pegados, Esa chica es mía o Solo para ti, que sonarán en Baluarte. Pero también lo harán algunas nuevas como Donna, un tema con un sonido muy actual, en el que le acompañó en la grabación Andrés Dvicio. l -Sergio Dalma- regresa a Navarra y a Baluarte en pleno momento de apertura de esta fase de la pandemia. Baluarte es para Sergio un escenario donde ha consolidado a sus seguidores ya en varias ocasiones. Sergio viene a presentarsu disco ya número 19 en una carrera que comenzó en 1989. En breve va a publicar el vigésimo disco de estudio al que ha titulado Alegría. Pero sus nuevas canciones serán ya otra historia musical. De momento Sergio Dalma mantiene la misma ilusión que sus primeros años y crece sonoramente desde la sabiduría del cambio a medida trabajando como intérprete en nuevos retos. Las canciones que presentan recorren toda su historia de intérprete, en una selección muy especial, mostrando su gusto por los nuevos arreglos que le han hecho ser siempre un poco diferente. Imprimen un aire renovado a éxitos como Bailar Pegados, Esa chica es mía o Solo para ti, que sonarán en Baluarte. Pero también lo harán algunas nuevas como Donna, un tema con un sonido muy actual, en el que le acompañó en la grabación Andrés Dvicio.

Pasados sus treinta años de carrera, y en plena gira de celebración, se vio suspendiendo conciertos… ¿Cómo ha vivido la pandemia?

Todas las giras tienen algo especial. Pero esta lo era mucho más porque celebrábamos los 30 años de carrera y todo iba fenomenal con once conciertos celebrados. Hacía poco me había mudado de nuevo para volver a Cataluña y cuando comenzó el confinamiento pensé: “Será sólo unos días” . Quise aprovechar el tiempo para vaciar cajas y poner todo en orden para que pareciera un hogar. Pero aquello se iba complicando y no se veía la luz. Vivía una sensación de enorme impotencia. Ahora tenía a la familia a solo una hora y no podía estar ni vivir con ellos… Lo pasé muy mal y hubo momentos en los que estuve deprimido, en ese bucle peligroso. Entiendo que pasé lo mismo que casi todo el mundo y lo peor de todo será ver las secuelas emocionales que la pandemia nos deja. Pero al menos en mi caso me ayudó el hecho de que empezábamos a preparar un nuevo trabajo.

¿Supo adaptarse?

No soy uno de esos artistas a los que les apetece hacer cosas por streaming, on line. Cuando canto me gusta ver a la gente. Por eso me enfoqué a tope en el nuevo trabajo. Cuando los autores me mandaban temas la condición pactada era muy clara: tenían que ser canciones positivas que ayudaran a la gente y que fueran especiales para levantar el ánimo. En ese sentido fue muy bien, hasta el punto que tuve que decirles: “mandadme alguna balada que no tengo ni una nueva”. Todo ese carácter de lo que íbamos trabajando me ayudó a animarme. Y además volvimos a tener en cuenta reanudar la gira de 30 y… tanto, aunque fuera con aforos reducidos.

¿Ahora que ha vuelto a los escenarios ha percibido que el público está reaccionando emocionalmente en los conciertos de otra manera?

Creo que ahora en el público las sensaciones están a flor de piel más que nunca. Pero yo vivo exactamente lo mismo. El primer día que salí al escenario en el regreso, al volver a reencontrarme con el público que me miraba detrás de una mascarilla fue muy duro. Lo mismo sentía al estar entre mis compañeros músicos. La gente sigue teniendo mucho miedo. Entras en el teatro y suena la voz en off que te dice a todo “que no, que no, que no”. Así es imposible no quedarse cortado. Pero hay una sensación de muchas ganas de vivir el concierto. Hay una sensibilidad general muy grande en la escucha. Todos, pero todos, nos estamos emocionando más de la cuenta.

¿Las redes sociales le acercan muchas muestras de agradecimiento por su retorno?

En la pandemia y en el confinamiento la música ha ayudado mucho. Y ahora la gente está consumiendo mucha música en vivo y cada vez tiene más ganas de acudir a los conciertos porque ha pasado demasiado tiempo con un freno puesto.

¿Cómo se siente en ese Y tanto después de que en 2019 cumplió 30 años en los escenarios?

En mi carrera he tenido la oportunidad de que mis canciones hayan ido cambiando. Eso es lógico porque la gente las siente de otra manera. Por eso vistes musicalmente a las canciones de otra forma y también las interpretas de otra manera. Esa fórmula de trabajo queríamos plasmarla en este disco de 30 y… tanto. Era complicado resumir 30 años en un disco. Lo que hicimos fue incluir éxitos que no podían faltar, un par de temas de mi gusto personal que habían pasado desapercibidos y añadir tres canciones que dejaran ver por dónde podía ir mi futuro. Me quedé muy satisfecho de la producción que se hizo y la dimensión que tomaron los temas. Aunque sin duda que hay mucho público que quiere algo nuevo. Y yo también.

¿Nuevo en lugar de ir sobre seguro?

Nunca he pretendido vivir de los éxitos del principio. No me ha gustado residir artísticamente en la zona de confort. Me gusta arriesgar, evolucionar y sorprender al público, lógicamente sin que se me vaya la cabeza y sin perder ni mi estilo ni mi esencia.

¿Cómo surge la sorpresa de la canción Donna de su último disco?

Iba de viaje con mi manager, escuchando canciones nuevas. Cuando sonaron Donna y El diablo dentro dije “¡Me encantan!” Pero luego vives el temor: “¿quedaran bien con mi voz?” Alguna vez ha pasado que no ha sido así. Donna tenía mucha magia y con El diablo tuve claro desde el primer segundo que iba a ser una canción para mí. Son un paso adelante para mí.

¿Nuevas canciones para un mundo nuevo después de la pandemia?

No me considero pesimista pero creo que no vamos a vivir la vida que llevábamos antes. Nos ha afectado mucho a todos. No podemos olvidar lo que nos ha tocado vivir por si vuelve a suceder. Sin duda vas cumpliendo años y por ello avanzar con más precaución.

¿Ofrece en Baluarte alguna canción de su disco Alegría, que va a publicar en noviembre?

La idea ha sido continuar con las mismas canciones de la gira tal y como comenzó antes de la pandemia. En Baluarte vamos a hacer el show completo. La primera parte es muy divertida y repasamos canciones que hacía mucho tiempo que no cantaba o que incluso no había cantado nunca en directo. Los que son muy fans se emocionan mucho. YLuego vamos con los éxitos de los 30 años. Aprovechamos para presentar por ejemplo Esa noche de San Juan que es del disco Alegría…

Alegría, ¿lo que todos necesitamos a toneladas?

No soy muy amante de poner los títulos a los discos, me cuesta muchísimo… Pero esta vez lo tenía muy claro. Quería una palabra que resumiera perfectamente lo que es el nuevo trabajo. Si hace unos años hubiera puesto ese título a un disco es muy posible que no hubiera tenido peso y hubiera parecido demasiado simple. Pero ahora adquiere otra dimensión. Es el sentido que debemos que tomar, la labor que nos toca desempeñar a las personas que estamos en el ámbito público por el mensaje que nos toca dar. Ahora más que nunca el carpe diem cobra todo el sentido. Hay muchas ganas y hay que tirar para adelante como sea. El día que perdamos la ilusión no tendrá sentido seguir.