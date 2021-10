La Seminci celebrará los lazos entre Valladolid y la India al ritmo de The Beatles

La Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) celebrará en su 66 edición, entre el 23 y el 30 de octubre, los lazos entre la India y la capital vallisoletana, ciudad que atesora la única Casa de la India de España -y tercera en Europa tras las de Londres y Berlín-, fundación creada en marzo de 2003 por la República de la India, el Ayuntamiento de Valladolid y la Universidad de Valladolid como patronos fundadores.

Casi 9.000 kilómetros separan Valladolid de Ahmedabad, ciudad india con la que está hermanada, pero que encuentra en la capital del Pisuerga un oasis cultural emplazado en un edificio modernista de principios del siglo XX y posteriormente rehabilitado. La Casa de la India se erige así como monumento a las relaciones bilaterales entre ambos países y también como centro de proyección y divulgación de la cultura de la India desde Valladolid.

Una labor que no escapa tampoco a la Seminci, que este año vuelve a celebrar la relación entre ambos países con una importante presencia de la India, no solo en el marco del festival, sino que se extenderá también a la agenda cultural de la ciudad.

El certamen programará el maratón 'Beatles Forever', que estrenará en España el largometraje documental 'The Beatles And India' (Ajoy Bose y Peter Compton, 2021), acompañado por los también documentales 'The Beatles: Eight Days a Week. The touring years' (Ron Howard, 2016), y 'Get Back' (Richard Lester, 1991) y una copia restaurada de la comedia musical 'A Hard Day's Night' (Richard Lester, 1964).

Además, 'The Beatles And India' llegará acompañado por la exposición homónima, que acogerá la Casa de la India del 17 de septiembre al 7 de noviembre, junto a un concierto de versiones de las canciones del cuarteto de Liverpool a cargo de los músicos indios Malavika Manoj, Tejas Menon y Neil Mukherjee.

'The Beatles And India', producido por Silva Screen Records, está inspirado en el libro 'Across the Universe, The Beatles in India' (2018) del periodista indio Ajoy Bose, director de la película junto con Peter Compton. Una crónica de la perdurable historia de amor entre 'The Beatles' y la India que comenzó hace más de medio siglo.

El documental, que se presentará fuera de concurso en la sección Tiempo de Historia, muestra imágenes de archivo, fotografías, relatos de testigos y comentarios de expertos, junto con rodajes en toda la India, para dar vida al viaje de George, John, Paul y Ringo desde sus célebres vidas en Occidente hasta un remoto ashram del Himalaya en busca de la felicidad espiritual, lo que inspiraría un estallido de creatividad sin precedentes en la composición de canciones.

Tanto el documental como la exposición analizan la estrecha relación del cuarteto de Liverpool, especialmente de George Harrison, con los sonidos del país asiático, cuya influencia en la trayectoria posterior de la banda fue notable tanto en la faceta musical como en la espiritual. En concreto, ambas abordan el histórico viaje que hizo el cuarteto al país asiático en 1968, que marcaría un antes y un después en el devenir de la banda.

El estreno y la exposición llegan a España al tiempo que la editorial Libros del Kultrum ha reeditado y traducido al castellano 'I, me, mine', las memorias de George Harrison, entre cuyas páginas el apodado 'Beatle tranquilo' rememora los años de fama de los 'Fab Four', además de su amor por India, el viaje de retiro a Rishikesh, sus lecciones de sitar o su relación con Ravi Shankar.

DEEPA MEHTA, PRESIDENTA DEL JURADO INTERNACIONAL

Evidencia también la importante presencia de la India en esta edición del festival es que la directora, guionista y productora india Deepa Mehta, sea la presidenta del Jurado Internacional. Considerada una de las cineastas contemporáneas más importantes de Canadá, ha estado vinculada a Seminci desde que en su 36 edición presentase su primer largometraje, 'Sam y yo', que además consiguió una Mención Especial del Jurado de la Cámara de Oro del Festival de Cannes.

En 1996 funda Hamilton-Mehta Producciones con su esposo, el productor David Hamilton. Ese mismo año comenzó con 'Fuego' su laureada trilogía inspirada en los elementos de la naturaleza, que continuó en 1998 con 'Tierra' y prosiguió con 'Agua', nominada al Oscar a la Mejor Película Internacional en 2007 y proyectada en la 50ª edición de Seminci, donde se hizo con el Premio de la Juventud.

En 2012 rodó 'Hijos de la medianoche', basada en la novela de Salman Rushdie con quien colabora en la escritura del guion y que fue presentada en la Sección oficial de Seminci logrando el premio a la Mejor Dirección de Fotografía. También participó en las ediciones de los años 2015 con 'Beeba Boys' y 2016 con 'Anatomía de la violencia'.

Su último largometraje, 'Funny Boy', ha sido elegido para clausurar, fuera de concurso, la próxima edición de Seminci, en la que sí competirá por la Espiga de Oro del festival 'Last Film Show', de Pan Nalin, cineasta autodidacta, nacido en Adatala, un remoto pueblo de la India.

Asimismo, en la sección Tiempo de Historia, junto al documental sobre The Beatles, se proyectará 'Writing With Fire' (Rintu Thomas, Sushmit Ghosh, India), que refleja la experiencia del único periódico de la India dirigido por mujeres dalit, la casta más baja de este sistema social.