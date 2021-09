Festival de San Sebastián: Fulgor en femenino

Si se analizaba la lista de miembros del jurado de la Sección Oficial, capitaneado por la georgiana Dea Kulumbegashvili, responsable del robo con alevosía y hasta perfidia de diez minutos de nuestras vidas con aquel plano fijo en el que no sucedía nada de su polémica Beginning, y se examinaba igualmente la relación de títulos que competían por la Concha de Oro, a nadie podía extrañar que el máximo galardón acabara recayendo en las manos de una mujer. Como tampoco se albergaba duda alguna de que el renovado Premio a la Mejor Interpretación Protagonista, sin diferenciación de sexo, iba a ir a parar a una actriz. Sobre todo, al comprobar que Los ojos de Tammy Faye, la cinta en la que Jessica Chastain desempeña una labor soberbia, se programaba en los últimos días del festival, haciendo coincidir la visita a San Sebastián de la estrella estadounidense con la gala de entrega de los galardones. Llámenlo aires de cambio, si así lo desean.

Sin embargo, no se anticipaba tanto que la directora de la vencedora en el 2020, junto con la española Susi Sánchez, la ganadora del León de Oro este mismo año, Audrey Diwan, la chilena Maite Alberdi (con su fenomenal El agente topo) y, como única voz masculina, el productor norteamericano Ted Hope, iban a frenar las aspiraciones del ojito derecho del certamen donostiarra, la francesa Lucile Hadzihalilovic. Aquí su bagaje: su primera película, Innocence, se coronó en New Directors; su segundo trabajo, Evolution, se alzó con el Premio Especial del Jurado; y su tercer proyecto, Earwig, ha recibido en esta ocasión esta misma distinción. Su cine comporta ese afectado propósito de olvidar la narración dentro de un cajón (con la excusa de que el espectador debe encontrar su camino particular en el metraje) y avasallar en la composición audiovisual. Una estratagema muy del gusto de los jurados de festivales.

Pero su Earwig, fastuoso como pocos en generar una atmósfera que ejerciera más peso en el argumento que el propio libreto, carecía de la potencia de la historia de Blue Moon, la obra triunfal de la noche. Supongo que entienden a qué potencia me refiero: en su sinopsis se califica como “una ambigua experiencia sexual”, aunque las frases del guion se muestran tenaces en lograr que el público piense que su protagonista ha sido violada. Hay más: la joven sufre asimismo la violencia de su parentela y sueña con escapar de un mundo dictatorial y conseguir una emancipación que le permita estudiar en la universidad. Por aportarles otro dato: en Beginning, la anterior Concha de Oro, y justo después de ese infame plano estático de diez minutos, su protagonista también era violada y el filme buscaba de igual modo plasmar la liberación de esa mujer frente al asfixiante control de su marido, de la realidad en la que vivía y de otros hombres de la trama.

A la conclusión que anida ya en sus mentes se llega tras descubrir que este Blue Moon, debut en los largometrajes de la rumana Alina Grigore, solamente aporta un caótico estrés narrativo, con episodios apegados siempre a agresiones físicas, griterío exacerbado, cámara al hombro para multiplicar esa sensación de inseguridad y reacciones y comportamientos absurdos por parte de los personajes. Su furia a la hora de retratar ese ambiente de dominación masculina se representa de manera continua con impetuosidad, en lugar de apelar a la firmeza de reflexiones más cabales. Solo existe agobio, rabia en forma de golpes e ingentes dosis de irrealidad debido al insólito proceder de una familia condenada a autodestruirse. A nivel de calidad fílmica, ocupa las primeras posiciones de intrascendencia, pobreza estilística y desdén expositivo de toda la Sección Oficial.

Dicho sea de paso, se confeccionó una Sección Oficial bastante mediocre, en la que únicamente títulos con acento español elevaban la media. No obstante, su apuesta tradicional en los diferentes formatos (sin alardes de autor o sin despreciar la función narrativa) invalidaba que terminaran apareciendo en el palmarés. Así, por ejemplo, El buen patrón, el filme más completo de los incluidos en la competición, se marchó de vacío, al igual que Maixabel. Pese a que en ambos destacaran enormemente sus intérpretes, sobre todo un Javier Bardem que se adueña del personaje y que vuelve a comerse a dentelladas cada secuencia, convirtiendo en estelar una cinta que precisa de un mayor arrojo en su puesta en escena para sustentar el afilado filo de su cáustico libreto.

ARREBATOS DE FASCINACIÓN

Como ya se ha mencionado, Bardem estaba fuera de la adjudicación de recompensas antes de empezar el certamen. Lo que no invalida de ninguna manera el reconocimiento a Jessica Chastain por su encomiable esfuerzo al encarnar a la telepredicadora Tammy Faye. La actriz californiana provoca arrebatos de fascinación en la piel de una persona dueña de un corazón de dimensiones descomunales. No solo adopta su agudo tono de voz o sus gestos de candidez embriagadora, sino que exhibe en sus facciones las cicatrices del dolor cuando se transforma en desazón y, posteriormente, en angustia. La empatía desprendida con su actuación obliga a la audiencia a viajar con ella en un trayecto atiborrado de desprendimientos anímicos que jamás quiebra su confianza en la bonhomía del ser humano.

Por ello, se antoja un insulto el premio ex aequo a la danesa Flora Ofelia Hofmann Lindahl por su participación en As in Heaven. En esta película, la joven asume el rol de una hija que ha de crecer por la fuerza en una granja a finales del siglo XIX. Combina en su rostro los atributos de felicidad infantil con los de un miedo que va creciendo a marchas forzadas y con la postrera serenidad de quien acepta su futuro. El problema radica en que en los primeros planos solo tiene que plantarse con la mirada fija y perdida, puesto que la realizadora Tea Lindeburg pretende explorar las posibilidades formales antes que dar pábulo a una descripción de los acontecimientos desnutrida. Ya saben, el supuesto virtuosismo estilístico que llama a los premios. Dicho y hecho: Concha de Plata a la Mejor Dirección para la también debutante por su aproximación al terror (la inclusión de sueños de ambientación demoníaca y sangrienta) en un drama acerca de la maduración que desprecia la atención al relato con el objetivo de demostrar la presunta intensidad con la que filma.

Permítanme pasar por alto, por favor, que el jurado haya concedido el Premio a Mejor Interpretación de Reparto al elenco de Quién lo impide, es decir, a un grupo de adolescentes que estampa en pantalla cómo sienten ellos mismos los avatares de la adolescencia que les marcaba Jonás Trueba. Con muchísima naturalidad, claro. Pero un laurel de interpretación… Y con Urko Olazabal en liza, con un papel con el que casi supera a Blanca Portillo y Luis Tosar en Maixabel. Quedémonos con el aplauso a Terence Davies (el primero que figura en el listado de elegidos del total de sus tres filmes presentados en el Zinemaldia), que en el guion de Benediction modula un humor irónico extraordinario para capturar la naturaleza del poeta Siegfred Sassoon y su tortuosa existencia amorosa. Un éxito menor dentro de un palmarés desnortado que cierra una edición muy escasa de contundencia.