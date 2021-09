"Me encantaría volver a visitar a Lara Croft", dice la actriz Alicia Vikander

Alicia Vikander (Gotemburgo, Suecia, 1988) ganó el Oscar hace cinco años por 'La chica danesa' y poco después se casó en Ibiza con el actor alemán Michael Fassbender. La actriz, que fue Lara Croft en la tercera entrega de 'Tomb Raider', regresa con 'Blue Bayou', un drama dirigido y protagonizado por el actor Justin Chon, que se basa en la historia real de coreanos que fueron adoptados de niños en EE UU y después deportados al cumplir los 40 años. Tras pasar por Cannes, la película llega hoy a las salas.

¿Qué encontró en este proyecto para protagonizarlo?

Conocí a Chon, el director, y me interesó la historia. Creo que es importante hablar de la situación de la inmigración en el mundo, especialmente cuando se trata de una historia real. La visión de Chon me cautivó. Creo que tiene una mente increíble. Hay que ser un artista muy atrevido para contar una historia sobre inmigración sin miedo, sin moralidad, esforzándose por ser auténtico.

Muchos jóvenes que llegaron a Estados Unidos siendo niños, y que no conocen otro país, se enfrentan a ser deportados. Lo que sorprende en esta película son los casos de niños adoptados por padres norteamericanos.

Sí, yo también me sorprendí al descubrirlo. Por eso es importante contar lo ocurrido, que se cambien las leyes. Es algo que ha sucedido en Estados Unidos constantemente. En el caso del protagonista, que fue adoptado de niño, se entera a los cuarenta años de que no es norteamericano y que puede ser deportado. Cuando supe su vida y cómo esa política injusta sigue aplicándose quedé impactada. Creo que es importante que el público sepa lo que está pasando.

La cinta está ambientada en Louisiana, en el sur de Estados Unidos. ¿Le costó identificarse con su personaje?

Sí. Este es un núcleo familiar con muchos problemas, pero, más allá de la mala relación del matrimonio, se pone de relieve que una familia no se forma con un parentesco sanguíneo. Me gustó interpretar a una mujer sureña y trabajadora, que tiene tan poco que ver con mi pasado en Suecia.

Usted es una actriz que suele mostrarse sin miedo en personajes cargados de emociones encontradas.

Eso es el cine. Cuando los aspectos emocionales se vuelven exagerados, la historia se convierte en un melodrama. En este caso, la emoción surge de la injusticia política. Es una historia muy difícil de entender y quiero que se vea, porque debemos dejar de marginar a los inmigrantes.

¿Cuándo pensó que había logrado el éxito en cine?

Cuando tenía veinte años era un poco ingenua y me dejaba llevar por una ceguera que ahora me cuesta entender. Pero debo reconocer que he tenido mucha suerte en mi carrera. Empecé a trabajar como bailarina de ballet y luego en el cine. Cuando hice 'La chica danesa', tuve claro que esta iba a ser mi profesión para siempre. En Escandinavia es complicado encontrar trabajo porque no hay muchas oportunidades, así que cuando empezaron a contratarme para rodar papeles en inglés respiré aliviada, porque el abanico se abrió muchísimo.

¿Era más ambiciosa en su juventud?

Seguro. Pero a esa edad, ¿por qué no ambicionarlo todo? Miro hacia atrás y siento admiración por esa falta de miedo. He abandonado esa visión ingenua de ver el mundo, ya no me dejo llevar solo por el trabajo. Creo que he aprendido a apreciar las cosas pequeñas que antes no me interesaban, como la jardinería o la cocina.

¿Habrá secuela de 'Tomb Raider'?

Creo que sí. El covid lo ha retrasado todo, así que poco puedo adelantarte. Me encantaría volver a visitar a Lara. Espero que la directora Misha Green me deje leer pronto lo que tiene escrito.