La vida en el Camino (XXI) Un escéptico en el Camino de Santiago El médico y monje cartujo Andrew Boorde publicó en 1547 ‘The fyrst Boke of the Introduction of Knowledge’, considerada la primera guía de viajeros de Europa en la que presenta los tópicos y características más importantes de cada país en breves páginas









dn Carmen Jusué Simonena Doctora en Historia. UNED Pamplona Raramente los relatos de peregrinos analizan las creencias españolas sobre el sepulcro del apóstol Santiago por lo que generalmente evitan mostrarse críticos con las tradiciones, por ello, llama la atención el rechazo decidido sobre la... ETIQUETAS Selección DN

Camino de Santiago