Se edita la primera biografía completa de Frank Zappa en castellano

Actualizada 25/06/2021 a las 10:26

La huella de Frank Zappa "es profunda y su legado ofrece infinidad de claves para entender nuestro presente", por eso, "y porque es una figura fascinante", el investigador Manuel de la Fuente ha dedicado 19 años a estudiarlo y ha vertido sus conocimientos en la primera biografía completa en castellano.



'Frank Zappa. La música se resiste a morir' es el título del volumen de cerca de 500 páginas que ha publicado Alianza editorial y que recorre la intensa vida de este músico inclasificable, que emergió en la escena 'freak' californiana en los años sesenta y murió de forma prematura en 1993, a los 52 años de edad.



"Hablar de Frank Zappa es narrar la historia cultural y política de la segunda mitad del siglo XX, porque no sólo fue un músico genial, también un comentarista político que estuvo implicado en todo lo que pasaba a su alrededor", explica a Efe el autor, profesor de Comunicación Audiovisual.



Un ejemplo de ello es su declaración ante el Senado de Estados Unidos para impedir una enmienda impulsada por la mujer de Al Gore, Tipper Gore, entre otros, que pretendía limitar el contenido sexual o satánico de las letras de las canciones.



"Acostumbro a mostrar las imágenes de esta comparecencia en mis clases en la facultad de Comunicación Audiovisual de la Universidad de Valencia y suele dar pie a un interesante debate entre los alumnos sobre hechos actuales como la detención de Pablo Hasel", ha comentado el biógrafo.



"Casi con toda probabilidad, Zappa hubiera denunciado la detención de Hasel porque estaba en contra de cualquier tipo de censura, pero no estaría de acuerdo con las revueltas en las calles que provocó su encarcelamiento porque no era un revolucionario ni un antisistema, y estaba convencido de que no se llegaba a ningún lado por ese camino", ha conjeturado.



Nadie sabe qué haría Zappa si estuviera vivo, pero Manuel de la Fuente es de los pocos que puede arriesgarse a imaginarlo porque lleva analizando su vida y su obra desde 2003.



Ese año inició la investigación que le llevó a escribir en 2006 "Frank Zappa en el infierno. El rock como movilización para la disidencia política".



Posteriormente, tradujo las memorias del músico estadounidense, 'La verdadera historia de Frank Zappa' (2014), y de su secretaria Pauline Butcher '¡Alucina! Mi vida con Frank Zappa' (2016).



Entretanto, siguió investigando y buceó en hemerotecas y fondos bibliográficos de universidades de Estados Unidos hasta llegar a consultar 12.000 noticias escritas sobre él en diferentes periódicos, con las que ha elaborado una base de datos que reúne 7.000, "donde constan datos y testimonios en gran parte desconocidos en la bibliografía anglosajona sobre el músico".



Esta labor le permitió localizar "un texto inédito, escrito por el propio Zappa en 1990" y escribir una biografía basándose en fuentes primarias.



"A los 'fans' de Zappa los apabullo con datos que desconocen en este libro -afirma el autor-, mientras que al resto de lectores les doy a conocer un músico pionero y un analista inteligente que punzaba con su sarcasmo a quienes se interpusieran en su camino, sin importarle el poder de su adversario ni las consecuencias".



Entre sus adversarios ya estaba el multimillonario Donald Trump mucho antes de que llegara a ser presidente de Estados Unidos, ha recordado Manuel de la Fuente, que ha encontrado varias entrevistas en las que le menciona.



"Inmortalizó las mentiras de los reaccionarios en la prensa y en multitud de discos, porque su música no habla de sentimientos sino de puntos de vista", ha resaltado.



En su opinión, la influencia de Frank Zappa perdura hoy en día porque son muchos los artistas que le consideran un referente, pero ninguno le ha tomado el relevo porque "fue un artista único e indomable", concluye Manuel de la Fuente.

