Una soprano navarra, elegida para un festival musical en Suiza

Actualizada 20/06/2021 a las 06:00

La soprano pamplonesa Itsaso Loinaz Ezcaray (28 años) ha sido seleccionada para formar parte del elenco de la ópera estudio internacional ‘Silvio Varviso’, que forma parte de la 25ª edición del Festival Ticino Musical en Lugano (Suiza). En esta ocasión se va a interpretar El Barbero de Sevilla, donde la soprano navarra dará vida al papel de Berta.



Itsaso Loinaz comenzó a cantar a los 18 años y a lo largo de su carrera musical ha dudado muchas veces si debería dejarlo, “incluso ahora mismo dudo, es cierto que es un camino muy complejo, pero creo que la música me llena y es como una droga, una vez que empiezas ya no puedes echarte atrás”, explica. También cree que la rama de la interpretación es una complicación añadida en comparación con la de la docencia y, a pesar de haber estudiado Pedagogía en el Conservatorio de Música de Navarra y haber ejercido, no le gusta.



Por su carrera han pasado papeles de muy diverso tipo, pero Itsaso explica que el más diferente fue cuando tuvo que interpretar a un hombre, a Abel en la zarzuela de El tabernero del puerto. “Además, tenía partes habladas y las cantadas eran menos importantes. Era un papel secundario, pero nunca había hecho eso, cantar es una cosa y ponerte actuar hablando es otra muy diferente, mi única experiencia anterior fue en un papel en bachiller, pero tocaba también el fagot así que a penas decía dos líneas”.



En esta ocasión, la selección se llevó a cabo justo antes del confinamiento del pasado año. De hecho, la ópera estaba prevista para el verano de 2020, pero las medidas derivadas de la covid-19 hicieron que tuviera que cancelarse. La selección también era para un concierto en Lugano, pero este tampoco podrá hacerse este año. La soprano afirma que tenía miedo de que tampoco pudiera llevarse a cabo la ópera.



El proceso de selección constaba de tres partes: primero se enviaba un vídeo, después los preseleccionados iban a Lugano a cantar el área de su personaje y otra área que eligieran los directores de entre el repertorio. Si pasaban esta prueba les hacían una entrevista donde tomarían la decisión final.



Itsaso Loinaz fue seleccionada para el papel de Berta. En El Barbero de Sevilla todos los papeles son masculinos a excepción de la coprotagonista mezzo-soprano, Rosina, y la criada, Berta. La soprano explica que hay directores que la ponen como criada fea, un personaje cómico que contrasta con la elegante y guapa Rosina; otros, también la caracterizan guapa y con un carácter que la lleva a mover los hilos de lo que va sucediendo. Loinaz no sabe todavía cuál será la caracterización que elija el director, pero se siente más atraída por la primera opción, por el contraste. En esta ocasión para el papel de Berta hay dos elencos, la otra soprano es una mujer coreana, “siento que voy a poder aprender de ella, ver otra perspectiva de un mismo papel”, afirma la pamplonesa. “Este papel presenta dos grandes retos para mí, el primero tiene que ver con que yo soy más de papeles dramáticos y esto es todo lo contrario; y el segundo, es que, al ser un papel más secundario, casi todo lo que canta Berta es con el resto del elenco, aparece el reto de hacerse notar”, añade.



Los ensayos se iniciarán el 21 de junio y el 18 de julio se abrirá el festival internacional con la representación de la ópera en Lugano. Posteriormente la ópera será representada en otros seis puntos de Suiza. “Va a ser un mes de convivencia con personas de otros países en el que poder practicar idiomas y conocer gente, de hecho soy la única española y la más joven”, afirma la soprano.

