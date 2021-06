Cuenta atrás para conocer los conciertos de la VIII edición de Flamenco on Fire

Imagen de archivo de la inauguración del VI Festival Flamenco on Fire en la catedral de Pamplona

Actualizada 09/06/2021 a las 11:31

Vuelve Flamenco on Fire. Por octavo año consecutivo, el festival se convertirá en el centro de la cultura flamenca, el lugar donde confluyen las diferentes aproximaciones al flamenco actual y sus numerosas formas expresivas con una programación que se distribuye a través de distintas citas durante todo 2021. Su VIII edición tendrá lugar en Tudela y Pamplona. De la misma forma, Fundación Flamenco on Fire presentará F On Fire, ciclo musical previo al festival que se celebrará en Estella, Viana y Pamplona.

El jueves 17 de junio a las 12:00 horas, el Corral de la Morería de Madrid acogerá la presentación oficial en la que se avanzarán los conciertos de esta edición, así como de F On Fire.

La temática de esta edición gira en torno a una reflexión que pretende estimular la curiosidad del público y el debate de ideas a través de la pregunta “¿Qué es flamenco?”.

