La soprano tafallesa Sabina Puértolas vuelve al Teatro Real

La soprano tallafesa Sabina Puértolas se convertirá esta noche en la ‘prima donna’ de Viva la mamma, ópera de Gaetano Donizetti que se representará en el Teatro Real de Madrid hasta el próximo 13 de junio. Puértolas interpretará el papel protagonista (Daria) en cinco de las 11 funciones programadas, alternándose con la georgiana Nino Machaidze, conocida como la ‘Angelina Jolie ‘ de las sopranos.

Viva la mamma es una divertida sátira del mundo de la ópera, una crítica a los excesos y tiranía de los divos, sus mezquindades, envidias y luchas de poder; una parodia sobre las jerarquías en las producciones operísticas, con los creadores (compositor y libretista) subordinados a los caprichos de los cantantes, disposiciones de los empresarios y arbitrariedades del público.

Puértolas encarna a una diva “venida a menos”, un personaje “llevado al extremo”, como todos los que aparecen en Viva la mamma: “Todos ellos tienen sus inseguridades y excentricidades, con sus celos, envidias o fantasmadas”, explica. “Afortunadamente, son situaciones que ya no pasan tanto como antes, aunque yo ya me he encontrado con alguna persona un tanto diva”.

La trama está narrada desde un punto de vista “jocoso”, sin olvidar el “drama” que arrastran unos personajes mediocres que “no saben disfrutar de lo suyo y están más pendientes de lo que pasa a su alrededor. Dan mucha risa, pero son patéticos”.

El personaje más histriónico es una matriarca, Mamma Agata (interpretada por un barítono travestido) que no se conforma con que su hija cantante sea la ‘seconda donna’ de la ópera. Y mientras lucha, con todas sus malas artes, para otorgarle el protagonismo de una ‘prima donna’, aspira ella misma a tenerlo a cualquier precio, peleándose por interpretar un papel a su medida. En Viva la mamma, Puértolas ha trabajado con el director de escena Laurent Pelly: “Él lo cuida todo al detalle. Actuar en esta ópera es como realizar una coreografía en la que no se te puede olvidar ni un solo movimiento”. La parte musical ha estado supervisada por el italiano Evelino Pidò, con el que también que ha realizado un trabajo “muy meticuloso”.

“Los dos maestros nos han pedido mucha precisión, y eso ha sido lo más complicado. Los primeros días era un jaleo mental el tratar de integrar las dos cosas, lo escénico y lo musical. Ha sido un trabajo duro e intenso. Después de los ensayos en el teatro, seguía repitiendo las escenas en el salón de mi casa”.

En cuanto a la partitura de Donizetti, Puértolas señala que el trabajo realizado con Pidò, un especialista en bel canto, le ha permitido “aprender muchísimo, porque él me pedía cosas muy precisas”.

Después de más de un año ensayando con mascarilla, Puértolas señala que le resulta “agobiante” cantar con ella, aunque también tiene ventajas, porque gracias a ella no se ha resfriado ningún cantante: “En un ambiente cerrado, y cantándonos todos a la cara, en cuanto alguien se enfriaba, todos íbamos detrás”.

REGRESO CON 'PARTÉNOPE'

Tras esta “redonda” experiencia en Viva la mamma, Puértolas afronta una agenda “intensa” para el resto del año. Entre otros compromisos, el 30 de julio actuará en el Festival de Perelada con Orlando de Händel y en octubre volverá al Teatro Real para ensayar Parténope, ópera de Händel que protagonizará los días 14, 16 y 20 de noviembre.

