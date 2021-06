Juan Aguirre: “Disfrutamos mucho asumiendo riesgos”

Actualizada 03/06/2021 a las 06:00

En una carrera que comenzó en 1992, 'Salto al color' es el octavo álbum de estudio de Amaral, el tercero publicado bajo el sello creado por el dúo, Discos Antártida. Doce de sus canciones fueron compuestas por Eva Amaral y Juan Aguirre, y la número trece Ondas do Mar de Vigo , por Martín Codax.





Después de muchas vicisitudes y aplazamientos recalan en el Gaztambide de Tudela dos días con las entradas vendidas…

Todo el sector de las artes escénicas -danza, teatro, música-, los cines, etc. está muy ilusionado con la reapertura progresiva. El sector ha demostrado que se pueden hacer las cosas de forma segura.



¿Amaral ha podido ser un grupo creativo durante la pandemia?

Es absolutamente comprensible que haya músicos que lo han llevado muy mal. Pero yo me he refugiado cien por cien en la música. Tengo la suerte de vivir en una casa con mucho espacio donde pude albergar los instrumentos que tenía desperdigados justo antes de que nos confinaran. Estuve rodeado de juguetes. Mi mayor preocupación los días que estaba de bajón era el obligarme a tocar. Cuando ya llevaba un rato la música obraba su efecto y conseguía que me sintiera mejor.



¿Pudo aprovechar el tiempo?

Conseguí que fuera un encierro bastante creativo, con muchas ideas, intentando no hablar de lo que estábamos viviendo. Eva y yo nos estuvimos enviando muchas cosas aprovechando las vías digitales. Fue una etapa larga y nos dio tiempo a pasar por muchos estados de ánimo, siempre por delante la preocupación por la familia y los amigos, con momentos muy duros por las noticias que llegaban. En el fondo somos frágiles.



Ahora presentan 'Salto al color'. Algunos comentan que es el álbum de Amaral menos Amaral…

Antes de la pandemia y durante ella nos hemos ido entusiasmando por formas de grabación nuevas y por instrumentos que nunca habíamos utilizado antes. Siempre nuestro mundo musical ha girado alrededor de las guitarras e instrumentos acústicos. Y sí que jugamos de manera más rotunda con otros instrumentos. Pero esas canciones las hemos podido defender perfectamente en acústico. Una canción se puede tocar de múltiples maneras.



¿Experiencia positiva con la producción que han realizado ustedes mismos?

Al grabar las nuevas canciones disfrutamos mucho asumiendo riesgos. Todo lo creativo convive muy bien con el riesgo y la incertidumbre de hasta dónde se puede llegar. Durante la pandemia hemos aprovechando para escuchar música muy diferente a la que se hace con guitarras. El mundo de la música de baile y la electrónica tienen más que ver con una sensación muy física y colectiva de la música.



¿Han querido transmitir en las canciones una sensación general más positiva?

De alegría pero también de melancolía. Hay tristeza y comprensión por el mundo que nos ha tocado vivir. No sé si lo hemos conseguido o no pero queríamos que el disco transmitiera algo hipnótico y una sensación para que la gente pudiera levitar y venirse arriba de una forma muy física.



¿Un ejemplo de eso puede ser la canción 'Juguetes rotos'?

Es muy electro y una de las primeras canciones que compusimos para Salto al color. Cuando Eva y yo nos juntamos para componer y crear somos muy caóticos, muy irracionales componiendo. Y nuestra manera de evolucionar es muy anárquica y caótica. Esta canción ha tenido un proceso creativo de varios años.



¿Hay canciones que tienen una sensación muy mediterránea?

Puede ser. Es muy evidente en Bien alta la mirada. Tiene algo de folklor y de música tradicional. Si se tocara con una guitarra española sonaría como música tradicional. Pero la manera de construirla ha sido muy contemporánea.



¿También hay una vuelta evidente a los instrumentos acústicos, por ejemplo a guitarras flamencas?

Sí, pero no las toco yo. Hay mucho respeto al flamenco por desconocido y por ser una cultura inmensa. Aprovechamos a los muchos amigos músicos que tenemos y pudimos contar con Víctor Iniesta en esa guitarra y las palmas de Miguel Campello (ambos de Elbicho). Yo acompañé con sonidos más ambientales.



¿Amaral se ha tenido que rehacer en sus formatos habituales para los directos?

El año pasado nos pidieron participar en ciclos de cultura segura subiendo Eva y yo al escenario, haciéndonos continúas pruebas PCR. Queríamos mover y dar ocupación a nuestros técnicos, pero perdimos lo hermoso que es tocar con tu banda, que son amigos. Perdimos el sentido y la sensación de que cada concierto y cada visita es una fiesta. Nosotros vivimos así la música. Era como estar con una responsabilidad extra. Ahora vivimos las mismas medidas de seguridad pero con todo el equipo. El Teatro Gaztambide de Tudela va a ser fantástico para ello, además técnicamente nos permite llevar toda la escenografía, luces, etc. Es el reencuentro con todo el equipo. Va a ser muy emocionante. Estaremos varios días. Allí estamos muy a gusto porque lo conocemos bien y queda cerca de Zaragoza. Nos da mucha pena que se quede mucha gente fuera sin entrada. Estamos abrumados y agradecidísimos.

DNI



Juan Vicente García Aguirre (San Sebastián, 11 de febrero de 1969) está en Amaral desde sus comienzos en 1992. De padres aragoneses, nació en el barrio donostiarra de Gros, aunque siendo muy pequeño regresaron a Zaragoza. Con tan solo 13 años empezó a tocar su primera guitarra eléctrica. Estudió Arqueología, pero siempre tuvo claro que lo que quería era formar un grupo.