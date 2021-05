Mónica Naranjo: “Me dedico a la música, pienso poco en lo que viene de fuera”

Actualizada 13/05/2021 a las 06:00

Mónica Naranjo es una artista acostumbrada a cambiar de registros. Lo hizo con 26 años, cuando después de dos álbumes de discopop que le dieron el éxito, se lanzó con un trabajo, Minage, con un estilo completamente diferente, en el que homenajeaba a su admirada cantante italiana Mina Mazzini. Desde entonces se ha adentrado en el electrorock, en la música más sinfónica, ha cambiado de aspecto y se ha hecho sus pinitos en la televisión. Este sábado llega a Pamplona, al Navarra Arena, con una gira que rememora precisamente ese disco Minage por su veinte aniversario y que supone un nuevo cambio de estilo. Sobre el escenario solo ella, un piano y un gran despliegue de luz y sonido. Un concierto, dicen sus promotores, muy centrado en su voz, que puede gustar a cualquier amante de la música, no solo a los fans de la catalana.



Va a ofrecer un concierto muy íntimo en un pabellón donde han estado más de 10.000 espectadores. ¿No es raro?

Esta es la nueva realidad, hasta que se puedan abrir de nuevo las puertas. Ahora no podemos llevar a cabo esos llenos de hace unos años. En fin, paciencia.

¿Cómo están siendo los conciertos en tiempos de pandemia?

En la vida uno se tiene que ir acostumbrando a lo que viene, ser un poco camaleones. Ahora debemos trabajar de esta manera y dentro de un año podremos seguir de otra. Lo importante es seguir hacia delante.

La veo entonces optimista sobre el futuro de la música.

Siempre, el mal ni para negarlo.

El suyo se presenta como un concierto distinto en el concepto, con un gran protagonista de la voz.

Es un recital que hacía tiempo que tenía ganas de hacer, pero me faltaba la excusa. El 20 aniversario de Minage me ha dado ese pretexto para recoger esos temas y hacer un recital precioso.

Aquel disco fue una apuesta personal suya, un cambio de estilo tras dos discos de éxito. ¿Qué balance hace de aquella decisión?

Gracias a Dios hice los que tenía que hacer en su momento. Si no, me hubiera quedado haciendo música discopop toda la vida. Al final un tercer disco es el definitivo en la carrera de un artista para implantar hacia qué camino quiere ir. Yo quería ir hacia todos, y si quería tocar todos los palos, no podía hacer un tercer disco como el primero y el segundo.

Aunque supusiera enfrentarse, por ejemplo a la discográfica

Es todo hablar. Hablamos mucho. Tuve la gran suerte de tener un presidente de compañía que supo entenderme. Me llamo al despacho y me dijo: “A ver, pequeñaja, ¿estás segura?”. Le dije que por completo. “¿Tienes todo claro? ¿Sí? Ok, vamos para adelante”. Tuve suerte.

Supongo entonces que recomienda a los artistas que empiezan que traten de defender su voz propia.

En el mundo es muy importante saber hacia dónde quieres ir en la vida. Si no lo tienes claro, no esperes que los demás te ayuden a poder hacerlo. Si tú mismo, protagonista de tu vida, no tienes claro hacia dónde quieres ir, ¿cómo un tercero va a saberlo?

Aquel disco Minage fue un homenaje a la cantante italiana Mina. ¿Cree que ha servido para conocer más a esta cantante?

Lo que más noto es que Sobreviviré (uno de los temas del disco) es la canción que más se conoce de mi repertorio y ni siquiera la compuse yo (ríe). Es broma. La canción que cantaba Mina era completamente diferente. Ya el titulo era El río azul, y la interpretación era opuesta, la suya muy correcta, cuando yo soy superincorrecta. Mina escucho mi versión en su momento y me dijo: “Me encanta. La has destrozado”.

Muchas veces ahí está la gracia, en destruir para construir.

Estoy convencida de que es el verdadero encanto de la cultura en general.

¿De verdad comenzó a cantar con cuatro años?

Todos los recuerdos de mi niñez están vinculados a la música. Y eso que no vengo de familia de músicos. Mi madre era asistenta del hogar y mi padre, albañil, imagínate.

Aún así, ¿lo tuvo claro desde tan pequeña?

Yo creo que con eso se nace, lo traemos. Desde arriba me dijeron: el propósito tuyo va a ser este, que a través de tu trabajo, a través del don que te vamos a dar, vas a amenizar la vida a la gente. Y eso es lo que he hecho.

No tuvo que ser fácil en una familia humilde.

Todo es posible. Si uno se empeña. Mi padres nunca me pusieron impedimentos. Me abrieron la puerta y me dijeron: adelante.

¿El origen andaluz de su familia, y que creciera en Cataluña, pudo ayudar a que su música estuviera abierta a distintos estilos y fórmulas?

No tiene nada que ver. En Cataluña hay artistas que no tienen padres andaluces y hacen rumba catalana como nadie. Durante toda mi vida yo he absorbido todo tipo de música. Al final es cultura, todos nos reunimos, nos mezclamos y aprendemos.

Se la ha calificado de icono de la comunidad LGTBI. ¿Siente uno una responsabilidad añadida cuando se le conoce como icono de un grupo, sea este cual sea?

Nunca lo he pensado. Me he dedicado toda mi vida a hacer música y a pensar poco. He estado tan concentrada en lo que tenía, que todo lo que venía de fuera apenas era un eco. Nunca he sentido el peso en los hombros.

Pues no tiene que ser fácil ser ajeno a todo lo que se dice de uno.

Al principio es inevitable. Lo ideal es empezar siempre muy joven y de alguna manera debes tener una especie de obsesión en ese propósito. Es la única manera de construir una carrera como esta, que en los inicios sea un poco obsesivo todo.

Ahora se la conoce también por su trabajo en televisión. ¿Cómo lleva eso?

Como agua de mayo, porque me ayuda a echar de menos la música y en cuanto echo de menos la música, me llegan muchas ganas de hacer cosas nuevas. Y cuando hago mucha música, echo de menos la televisión. Es la combinación perfecta.

¿La televisión es una ayuda casi fundamental para mantener la fama de un cantante?

Son famas diferentes. Cuando hice La isla de las tentaciones, no tenía nada que ver con mi carrera musical. En ese caso la gente me ve como personaje televisivo, aunque sepa que hago música. Y cuando hago música, ven a la persona que hace canciones. Hemos conseguido separar el personaje de una cosa y de la otra, que cada uno tenga su propia vida.

Por cierto, ¿llega Mónica Naranjo a los jóvenes de 18 o 20 años?

Sí, son muy bonitos, preciosos. Me mandan mensajes… vídeos de Tik Tok con declaraciones de amor. Es una de las cosas más bonitas que me están pasando en los últimos años.



Mónica Naranjo Sábado 15 de mayo. 20.30 horas. Navarra Arena. Las entradas cuestan en función de su ubicación 60, 75, 80 y 90 euros.