El pianista Juan Pérez Floristán, primer español que gana el Concurso de Piano Arthur Rubinstein

Nieto del célebre geógrafo navarro Alfredo Floristán e hijo de la también navarra y pianista María Floristán, el pianista navarro-andaluz Juan Pérez Floristán (Sevilla, 1993) ha ganado la XVIº edición del Concurso Internacional de Piano Arthur Rubinstein, celebrado en Tel Aviv (Israel). A sus 28 años, el joven intérprete se ha convertido en el primer pianista español en alzarse con el galardón principal de este prestigioso concurso de piano. Organizado por primera vez en 1974, se celebra cada tres años en la ciudad israelí, aunque la edición de 2020 se suspendió por la pandemia y fue trasladado a 2021. Pérez Floristán, de 28 años, tuvo como rivales a Alexia Mouza, Ariel Lanyi, Roman Lopatynski, Shiori Kuwahara y Cunmo Yin. Cada concursante interpretó un concierto clásico para piano junto a la Israel Camerata Jerusalem, un quinteto para piano y un gran concierto para piano con la Filarmónica de Israel. Pérez Floristán interpretó el Concierto para piano n.4 de Beethoven, el Quinteto para piano op.34 de Brahms y el Segundo Concierto para piano de Rachmoninov, obras que le han valido la Medalla de Oro y un premio de 40.000 dólares donado por la Pratt Foundation de Australia. Además, el joven pianista ha recibido también el premio del público, de 3.000 dólares, donado por Orr & Liron Karassin.

PRÓXIMO CONCIERTO EN BALUARTE

Ganador del primer premio y del premio del público en el Concurso de Piano de Santander Paloma O’Shea 2015 y del primer premio en el Concurso Steinway de Berlín 2015, Juan Pérez Floristán es un referente entre las nuevas generaciones de músicos españoles y europeos. 27 y 28 de mayo, el joven pianista volverá a I like to be in America junto a la Los próximos díasel joven pianista volverá a Baluarte, donde ya había actuado en otras dos ocasiones, para protagonizar el conciertojunto a la Orquesta Sinfónica de Navarra. En este último concierto de la Temporada de abono de la OSN, dedicado al sueño americano, Pérez Floristán interpretará el Concierto en fa de Gershwin, una obra “muy difícil de escuchar” en las programaciones regulares, “porque es complicado encontrar a un pianista que esté dispuesto a enfrentarse a ella”, señaló Manuel Hernández-Silva, director de la OSN, cuando se presentó la Temporada 2020-2021 de la Orquesta. El concierto se completará con la Suite de West Side Story de Bernstein y Un americano en París de Gershwin. Pérez Floristán ha debutado en algunos de los principales festivales y salas del mundo, como el Wigmore Hall de Londres, la Herkulessaal de Munich, la Filarmonía de San Petersburgo, el Béla Bartók Hall de Budapest, la Laeiszhalle de Hamburgo, festivales como el Ruhr Klavier Festival, el Festival de Verbier, Festival de Santander, Festival de Granada y giras por la práctica totalidad de Europa y Latinoamérica.