El Ayuntamiento de Pamplona convoca el XXX Concurso de Textos Teatrales

Actualizada 21/04/2021 a las 12:10

El XXX Concurso de Textos Teatrales dirigidos a público infantil, que organizan el Ayuntamiento de Pamplona y la Escuela Navarra de Teatro, se ha puesto ya en marcha. Hasta el 2 de julio está abierto el plazo para presentar obras. Pueden participar mayores de 16 años, que pueden remitir hasta tres textos escritos en castellano o en euskera. Se establece un único premio de 2.500 euros para cada modalidad lingüística.

Los textos que se presenten deben reunir los siguientes requisitos: ser originales e inéditos, no pudiendo presentarse el mismo texto en castellano y euskera; no haber sido premiados en cualquier otro certamen; no hacer sido estrenados por compañía alguna (profesional o no); y su duración será la habitual de una representación dirigida a público infantil. Los trabajos se enviarán por correo electrónico a la dirección biblioteca@laescueladeteatro.com, poniendo como asunto ‘XXX Concurso de Textos Teatrales dirigidos a público infantil’. Se remitirán dos archivos, uno en PDF con el título de la obra, el texto y el pseudónimo, y el otro archivo con información del título y seudónimo, breve currículum del autor o autora y fotocopia del DNI o pasaporte. Asimismo, se debe incluir una declaración escrita en la que se aceptan las bases de la convocatoria y en la que se confirme que la obra es original e inédita, no estrenada ni premiada.

En la edición del pasado año se batieron récords de participación con 207 obras recibidas, 194 en castellano y 13 en euskera, que casi cuadruplicaron los 58 trabajos presentados en 2019. Se incrementaron las obras recibidas tanto en castellano como en euskera, pasando de 49 a 194 y de 9 a 13, respectivamente. ‘La siembra de los números’ de Nieves Rodríguez y “Beste behin batean” de Xabier Paya, fueron las obras ganadoras del XXIX Concurso de Textos Teatrales para público infantil.

CALIDAD, CREATIVIDAD, ORIGINALIDAD Y PUESTA EN ESCENA

La selección de los textos candidatos a los premios se realizará de acuerdo a la calidad literaria, la creatividad, la originalidad y a posibilidad de puesta en escena. El jurado que determinará esos premios será nombrado por la Escuela Navarra de Teatro y estará compuesto por tres profesionales del ámbito teatral en cada una de las dos categorías. El fallo del jurado será inapelable y se hará público en la primera semana del mes de septiembre. Si el jurado lo estima oportuno, podrá declararlo desierto o entregar el premio de forma exaequo y repartir su importe entre los dos trabajos premiados.

La obra premiada quedará a libre disposición de la Escuela Navarra de Teatro y del Ayuntamiento de Pamplona durante un año, a efectos de su publicación y/o puesta en escena. La autora o autor de la obra premiada cederá los derechos de exhibición por las representaciones que tengan lugar en la Escuela Navarra de Teatro, durante un año a partir de la concesión del premio.