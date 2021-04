Amaia Romero canta 'Esos ojos negros' con Mikel Erentxun en su nuevo disco

Actualizada 08/04/2021 a las 18:41

En septiembre de este año verá la luz 'Amigos de Guardia', el nuevo disco de Mikel Erentxun en el que recopila las canciones imprescindibles de sus más de 35 años de trayectoria, tanto en solitario como con Duncan Dhu. Para ello ha reunido a numerosos artistas de diferentes estilos, géneros y edades. Este jueves se ha conocido que una de las canciones que formará parte de este nuevo trabajo es la mítica 'Esos ojos negros' para la que el cantante donostiarrá ha contado con Amaia Romero.

La artista navarra se ha querido sumar a este proyecto interpretando a dúo con Erentxun una nueva versión de esta joya de la música en español. En una entrevista realizada en Cadena 100x100, el artista ha explicado que "la magia de esta canción es que es muy inocente, muy fresca, se escribió con 18 años y eso es lo que tiene Amaia. Era un poco como Johnny Cash cantando con su hija. Ha sido un gran descubrimiento".

Erentxun ha explicado también una anécdota que sucedió cuando llamó a la cantante navarra para ofrecerle participar en su disco: "No me conocía y no conocía Duncan Dhu. Me pareció muy bonito. El salto generacional es gigantesco".

Por su parte, Amaia ha confesado que le ha encantado colaborar con Mikel: "Todo fue muy directo, nos conocimos el mismo día de la grabación y enseguida nos pusimos a cantar. Yo ya intuía que nuestras voces podían quedar bien juntas, aunque daba igual porque la canción es preciosa".

