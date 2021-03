La cultura navarra no ha originado ningún brote de covid-19

Actualizada 30/03/2021 a las 21:25

En Navarra no se ha originado ningún brote de covid-19 en el ámbito cultural. De los miles de contagios que se han dado en los últimos meses, no se conoce ninguno que haya surgido de los teatros, las salas de concierto u otros equipamientos culturales. No solo eso. Este martes, la consejera del ramo, Rebeca Esnaola, explicó en el Parlamento foral que se llevan a cabo rastreos específicos, ya que desde hace un tiempo Salud pregunta expresamente a quienes han dado positivo si han estado en algún espectáculo en el Navarra Arena o en el Baluarte. Si ha sido así, se localiza a quienes ocuparon las butacas más cercanas para que se sometan a una prueba PCR. De esta forma se han realizado 88, y todas han resultado negativas.

En su comparecencia Esnaola explicó también que su departamento ha elaborado un mapeo de un total de 97 espacios donde se celebran distintas actividades culturales, pertenecientes a 43 casas de cultura y equipamientos similares, para determinar sus condiciones frente a la pandemia, que van desde los mecanismos de ventilación de aire hasta los protocolos de entradas o salida del público pasando por la existencia de dispensadores de gel hidroalcohólico o las alfombrillas higienizantes. Esos datos se comparten con el Departamento de Salud y sirven, dijo la consejera, para decidir sobre los aforos máximos permitidos. Actualmente los espectáculos culturales pueden celebrarse con un aforo máximo del 50% y sin superar los 200 espectadores en recintos cerrados y los 400 al aire libre, aunque si algún espacio quiere superar ese límite puede pedirlo específicamente.

Todos los grupos acogieron con alegría los datos de cero contagios, pero no los leyeron igual. En ese sentido, la voz más llamativa fue la de Alberto Bonilla, parlamentario de Navarra Suma, que reprochó a la consejera “no cambiar nada” pese a esas buenas cifras, y le animó a subir los aforos permitidos, y facilitar así la actividad no solo de espacios como el Navarra Arena o Baluarte, sino también de las entidades locales, de las salas pequeñas o de los pequeños programadores de un sector “que está desesperado”. “Si la cultura es segura, defiéndalo” y “apueste más allá”, señaló Bonilla, que en varias ocasiones puso como ejemplo Madrid, comunidad con una incidencia de la enfermedad alta como Navarra, pero donde los aforos están al 75%.



PRINCIPIO DE PRUDENCIA

Esnaola le respondió asegurando que les guía el principio de prudencia. “Pero sin cruzarnos de brazos, con la idea de llegar más personas con seguridad”. En ese sentido, si alguien había pensado que en Navarra se podía hacer un experimento similar al concierto de Love of Lesbian este fin de semana en Barcelona, Esnaola dejó claro los límites que hoy se pueden manejar en Navarra “con seguridad”: los 1.366 espectadores que se han llegado a reunir en Navarra Arena o los 750 de Baluarte.

En general, el resto de los grupos también se acogió a ese principio de prudencia, que Carlos Mena, del PSN, mencionó expresamente. “No podemos relajarnos”. “Los espacios son seguros sobre todo según sea el comportamiento de las personas”, advirtió Jabi Arakama, de Geroa Bai, mientras que Maiorga Ramirez, de EH Bildu, afirmó que, más que en los aforos, hay que reclamar medidas económicas que compensen las sanitarias y reparó en que el aire libre puede ser una oportunidad para que vuelva la actividad cultural. Mikel Buil, de Podemos, también avisó de que “toca ser prudente” aunque valoró la capacidad de reinventarse del sector y también reclamó su rescate económico Marisa de Simón, de Izquierda-Ezkerra, concluyó que la “cultura es segura” porque “las medidas la hacen segura”, y en todo caso, abogó porque “en caso de incertidumbre, haya mayores restricciones o las consecuencias serán más contagios”.