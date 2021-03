El rodaje de 'La novia de América' viajará de México a Pamplona

Actualizada 12/03/2021 a las 06:00

El rodaje de la comedia 'La novia de América', de Alfonso Albacete ('Mentiras y gordas', 'Sobreviviré') llegará a Pamplona a finales del mes de abril, según adelantó el jueves la web especializada Audiovisual 451, que informaba del comienzo del rodaje el pasado lunes en México, con Xochimilco y el centro histórico de la capital federal como principales escenarios..

Miren Ibarguren, Pol Monen y Eduardo Casanova protagonizan el filme, en el que participan también los actores mexicanos Diana Bovio, Christian Vázquez y Maribel Guardia.

Según la sinopsis facilitada por las compañías productoras, Ana, una joven española a la que su novio acaba de abandonar, y Tono (su hermano) reciben una sorprendente noticia: su padre (Pepe) se casa con una mujer que conoció a través de internet.

Ambos deciden viajar a México para asistir a la boda, pero lo que allí encuentran no es lo que se esperaban. Rous, la prometida, no solo es más joven que ellos, sino que su numerosa familia mexicana, de un barrio popular y de lo más ruidosa, encabezada por Lupe (la madre), les tiene preparada una bienvenida que no olvidarán en su vida.

'La novia de América' es una producción de Tornasol (que ha rodadon en Navarra películas como 'El asesino de los caprichos' o 'El reino') y La novia de América AIE (España), en coproducción con Animal de Luz Films (México), que cuenta con la participación de Movistar+.