Actualizada 03/03/2021 a las 14:00

Almodóvar, Penélope Cruz, Amenábar, Bayona, Antonio de la Torre o Belén Cuesta serán algunos de los actores que se subirán este sábado 6 de marzo al escenario del Teatro del Soho CaixaBank de Málaga durante la gala de los Premios Goya 2021, que celebra su 35 edición en un formato híbrido debido a la pandemia provocada por la Covid.

Según ha informado la Academia de Cine en un comunicado recogido por Europa Press, los galardones de este año, con los que se reconocerán a los mejores artistas y técnicos de la cinematografía nacional contarán con la presencia de los conductores de la ceremonia, Antonio Banderas y María Casado, así como de los intérpretes y cineastas que entregarán los premios; mientras que los 166 nominados de esta edición estarán conectados telemáticamente desde sus casas.

Quienes presentarán a los nominados y desvelarán los nombres de los galardonados serán Pedro Almodóvar, Penélope Cruz, Alejandro Amenábar, Juan Antonio Bayona, Paz Vega, Belén Cuesta, Antonio de la Torre, María Barranco, Najwa Nimri, Leonardo Sbaraglia, Carlos Areces, Julián López, Adrián Lastra, Hiba Abouk, Marta Etura, Maggie Civantos, Natalia Verbeke, Tristán Ulloa, Daniela Santiago, Jon Kortajarena, Marta Nieto, Antonio Velázquez, Mónica Randall, Verónica Forqué, Elena Irureta, Pedro Casablanc, Jaime Chávarri, Emma Suárez, Marisa Paredes, Roberto Álamo, Jose Coronado, Chus Gutiérrez y Gracia Querejeta. En la velada, Ángela Molina recibirá 'in situ' el Goya de Honor.

Los Goya también contarán con la presencia telemática de grandes nombres del cine internacional como Robert de Niro, Al Pacino, Dustin Hoffman, Helen Mirren, Charlize Theron, Isabelle Huppert, Monica Bellucci, Salma Hayek, Sylvester Stallone, Emma Thompson, Benicio del Toro, Ricardo Darín y Laura Dern. En total, más de 30 nombres saludarán a la audiencia de la gala y lanzarán mensajes de apoyo a la cinematografía española desde localizaciones de todo el mundo.

Además, la Sinfónica de Málaga, junto al maestro Arturo Díez Boscovich, pondrá la nota musical a una ceremonia en la que se escucharán bandas sonoras de Ennio Morricone y actuarán la argentina Nathy Peluso, la malagueña Vanesa Martín y la catalana Aitana. En el homenaje a Luis García Berlanga en el centenario de su nacimiento participarán la cantante Diana Navarro y el humorista, actor e imitador Carlos Latre que, caracterizado de Pepe Isbert, recordará al maestro valenciano.

La 1 de TVE retransmitirá en directo, a partir de las 22:00 horas, una ceremonia que persigue ser "el evento en el que se prendió la llama de la recuperación", como aseguró en la presentación Antonio Banderas. El actor malagueño y la periodista María Casado se estrenan como directores, presentadores y guionistas de esta cita cinematográfica producida por la Academia de Cine en colaboración con Teatro Soho Television, con la producción ejecutiva de Ana Amigo, Yousaf Bokhari, Sol Carnicero y Rafael Portela, y la realización de Jordi Vives.

Con 13 nominaciones, 'Adú' es la cinta con más opciones, seguida de 'Las niñas' y 'Akelarre', que aspiran a 9 Goyas cada una, una más que 'La boda de Rosa'. Las cinco producciones que se disputan el premio a la mejor película son 'Adú', de Salvador Calvo; 'Ane', de David Pérez Sañudo, con 5 nominaciones; 'La boda de Rosa', de Iciar Bollaín; 'Las niñas', de Pilar Palomero; y 'Sentimental', de Cesc Gay, con 5 posibilidades de premio.

El camino hasta llegar a esta gala ha sido largo y, de hecho, se tardó en fijar una fecha --los Goya habitualmente suelen celebrarse en febrero--. Además, fue este mismo mes de febrero cuando el presidente de la Academia de Cine, Mariano Barroso, anunció que los nominados no acudirán a la celebración.

"Tenemos que ser realistas y vamos a hacer una gala híbrida, con directos y telemática. Hay que cumplir todos los protocolos y esto lanza un mensaje a todos los colectivos: esto es una lucha mundial. La pandemia se ha recrudecido y ahora estamos en un momento álgido, no sabemos cómo se llegara al 6 de marzo, pero por eso", explicaba entonces el actor Antonio Banderas.

Tampoco se contará con la presencia 'in situ' de representantes políticos, tal y como han asegurado a Europa Press fuentes institucionales. Desde la Academia de Cine ya han confirmado a diversas autoridades que en la edición de este año se apostará por la gala televisiva y, por lo tanto, no contará con nadie de público, incluidas las presencias políticas habituales en otras ediciones.

De hecho, la asistencia de políticos ha sido habitual en anteriores galas e incluso ha sido motivo de polémicas. Por ejemplo, la organización de los Premios Goya invitó por primera vez el año pasado a Vox a acudir a su gala anual, aunque el líder de la formación, Santiago Abascal, declinó asistir. RESPALDO DE ACADÉMICOS

Esta decisión de una gala telemática ha sido bien acogida por parte de los académicos, al menos en lo que respecta a los candidatos al Goya a mejor película preguntados al respecto por Europa Press.

Icíar Bollaín ('La boda de Rosa'), Cesc Gay ('Sentimental'), Salvador Calvo ('Adú'), David Pérez Sañudo ('Ane') y Pilar Palomero ('Las niñas') coincidieron en resaltar su "pena" ante la celebración de una gala telemática, aunque respetando la decisión de la Academia de Cine "en tiempos de pandemia" y esperando que el resultado televisivo sea "al menos un espectáculo".

Incluso actores como Eduardo Noriega, que pese a no estar nominado este año sí ha sido habitual en otras ediciones, también han respaldado la decisión. "Lamentablemente, estamos viviendo una pandemia y hay que cuidarse y dar ejemplo y no me parecería bien un festejo multitudinario. La Academia ha tomado una buena decisión", señalaba en una entrevista con Europa Press.

Además de los participantes en los espectáculos de la gala, otros que también sí estarán presentes en Málaga son los entregadores de los 'cabezones'. "Es un número relativamente pequeño y es más fácil de controlar", justificaba Banderas en la rueda de prensa de presentación de la gala.