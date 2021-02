El festival Punto de Vista ya tiene jurados para la sección oficial y X Films

Actualizada 18/02/2021 a las 17:53

Nicole Brenez, profesora en la Universidad de la Sorbona, James Lattimer, cineasta, crítico y programador y Antoine Thirion, crítico y programador de cine, serán los jurados de la sección oficial del festival Punto de Vista 2021. El jurado entregará los tres galardones principales del festival: el Gran Premio Punto de Vista ala mejor película, el Premio Jean Vigo a la mejor dirección y el Premio al mejor cortometraje durante la ceremonia de clausura, que se celebrará el sábado 20 de marzo.

Por su parte, el jurado del proyecto X Films estará conformado este año por Anna Manubens, Luís Urbano y Marta Ponsa. Ellos serán los encargados de decidir cuál de las tres candidatas seleccionadas, entre las que se encuentran Tamara García Iglesias, Irati Gorostidi y Elisa Celda, realizará una creación audiovisual en forma de ensayo en Navarra.

LOS MIEMBROS DE LOS JURADOS

El jurado de la sección oficial está compuesto por tres personalidades vinculadas al cine. Nicole Brenez es profesora de Estudios Cinematográficos en la Universidad de la Sorbona Nouvelle, directora del departamento de Análisis y Cultura del Fémins desde 2017 y conservadora del ciclo de cine de vanguardia de la Cinemateca francesa desde 1996. James Lattimer es programador, crítico y cineasta. Forma parte del comité de selección de Berlinale Forum desde 2011 y se unió a la Viennale como asesor de programación en 2018. Antoine Thirion es crítico y programador de cine francés. También es miembro del comité de selección de Cinéma du réel desde 2017 y del Festival de Cine de Locarno (2020).

En cuanto al jurado de X Films está Anna Manubens es comisaria y productora independiente, Luis Urbano es economista y propietario de O Som e a Fúria, una productora cinematográfica con sede en Lisboa y es miembro de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas. En 2020 fue galardonado con el premio de coproducción Eurimages/EFA. Y por último Marta Ponsa, que es responsable de proyectos artísticos y acción cultural en el Jeu de Paume, donde organiza la programación de cine y los programas públicos.



La sección Dokbizia contará con varios artistas de danza, música, cine o poesía





Dokbizia trae al festival Punto de Vista formas de pensar lo real desde el arte, las representaciones, el teatro o la poesía, con intervenciones de artistas, cineastas y teóricos como Lois Patiño, C.W. Winter, María Salgado, Fermín Jiménez Landa, Vera Mantero, Oier Etxeberría, Xabier Erkizia y Sam Green.

En esta edición del festival se podrá disfrutar del cine en todas sus formas. Desde una pieza sonora nacida de la película The works and days dirigido por C.W. Winter y Anders Edström, hasta un paseo entre dos esculturas de Jorge Oteiza guiada por Fermín Jiménez Landa o una representación de María Salgado creada a partir de la lectura de un poema. Las actividades de esta sección de Dokbizia tendrán lugar en Baluarte, Teatro Gayarre, Planetario de Pamplona y un recorrido entre la Ciudadela de Pamplona y Alzuza, donde se encuentra el Museo Oteiza. El programa completo cuenta con Luces recorren mi garganta de Lois Patiño y Xabier Erkizia, Un guion para Laburu de Oier Etxeberría, The Caldeirão Highlanders, exercises in fictional anthropology de Vera Mantero, Salitre de María Salgado, Vacaciones de Fermín Jiménez Landa, The works and days: the black sections de C.W. Winter y 7 sounds de Sam Green.

Dokbizia nació en 2018 siendo un encuentro interdisciplinar que pretende provocar un cruce entre lenguajes y artistas que trabajan en torno a lo real. Este programa plantea un itinerario de diversos formatos.