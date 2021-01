'El Cantar de Cantares', nueva propuesta escénica de Ignacio García

Actualizada 21/01/2021 a las 17:17

Las imágenes de José Ortiz Echagüe y los versos atribuidos a Fray Luis de León conviven en 'El Cantar de Cantares', nueva propuesta poética y escénica dirigida por Ignacio García, director del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, que el Museo Universidad de Navarra estrena este sábado.

El espectáculo, producido por el propio Museo, ha sido gestado en el programa de residencias artísticas del centro y presentado este jueves a los medios de comunicación.

Ignacio García, acompañado por Teresa Lasheras, responsable de Artes Escénicas y Música del Museo, ha explicado que la propuesta invita a “un viaje profundo por distintas facetas del amor. Es un espectáculo ecléctico, que bebe de muchas fuentes, y ofrece una visión patrimonial”.

En este sentido, según informa el Museo en un comunicado, ha apuntado que su propuesta invita al público a emprender su propio viaje “a otro tiempo, a otro espacio y a otra manera de pensar y sentir, que tiene que ver con ese mundo sensual, que está en el texto y en Ortiz Echagüe, y en el empoderamiento poético".

"Vivimos en un mundo en el que, aparentemente, la belleza no tiene lugar, y que pide eficacia y capacidad de gestión", sostiene el artista que opina que el arte siempre necesita un "espacio de liberación poética a través de la belleza, la bondad y la virtud" y "el espectador va a ver eso, el enorme poder del amor, no entendido de una manera romántica, sino telúrica”.

La creación de esta obra comenzó en 2019, con su primera visita al Museo, a la que siguió otra en febrero de 2020, en la que visitó el Archivo Fotográfico y se encontró con las fotografías originales de Ortiz Echagüe, artista al que siempre le ha unido “una vinculación afectiva especial”.

“Ortiz Echagüe reflejaba muy bien ese dolor de España unamuniano, una sensación de un mundo que se va a perder para siempre y que él intenta fijar con su fotografía", según García, quien considera que "capta una espiritualidad que tiene mucho que ver con nosotros" y tiene "un enorme atractivo y una visión patrimonial”.

Al visitar los fondos del Museo, surgió la relación: “Ver los originales me llevó a vivir un viaje muy poderoso y ahí aparecieron, no voluntariamente, sino como una epifanía, los versos de Fray Luis de León. Viendo las fotos de la España Mística y del Norte de África, me pareció que estaba esa conexión. Empecé a escuchar los versos de Fray Luis”.

Así nació 'El Cantar de Cantares', en la traducción en octava rima de Fray Luis de León, sobre fotografías de José Ortiz Echagüe, pertenecientes a la colección del Museo, con selección y adaptación musical de Ignacio García y Rita Barber que dirige el propio García. La obra está interpretada por Ana Cris, Julián Ortega y Rita Barber.

Sobre esta producción, la primera en el campo del teatro que realiza el Museo, Teresa Lasheras ha señalado que el proyecto les sedujo "porque encajaba perfectamente en las claves del Museo, en el programa de artes escénicas y en el programa de residencias".

La semana en la que García y su equipo han estado en el Museo preparando el estreno, según ha relatado, “ha permitido que su proceso de creación se abra a la comunidad universitaria. Han participado en encuentros con estudiantes, en talleres…".

El preestreno de la obra será este viernes, en una función para estudiantes, según Lasheras, que ha comentado que "Ignacio y el resto de intérpretes han podido beneficiarse de la investigación especializada sobre el Siglo de Oro, a través del GRISO (Grupo de Investigación del Siglo de Oro de la Universidad de Navarra)”.