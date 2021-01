Muere a los 69 años Sylvain Sylvain, guitarrista de New York Dolls

Actualizada 15/01/2021 a las 08:35

Sylvain Sylvain, que fue guitarrista de la influyente banda de rock New York Dolls, murió a los 69 años debido a un cáncer.

El perfil en Facebook del músico aseguró que Sylvain Sylvain falleció el 13 de enero, pero no aclaró el lugar de su muerte.

"Como la mayoría de vosotros sabéis, Sylvain batalló contra el cáncer durante los últimos dos años y medio. Aunque luchó con valentía, ayer falleció por esta enfermedad", dijo el comunicado en la página de Facebook.

"Aunque lamentamos su pérdida, sabemos que ahora está finalmente en paz y libre de dolor. Por favor, dadle caña a su música, encended una vela, decid una oración y enviemos a esta hermosa muñeca en su camino", añadió en un juego de palabras con el nombre del grupo New York Dolls (las muñecas de Nueva York).

David Johansen, el cantante de New York Dolls y el único miembro de la formación clásica de la banda que sigue con vida, se despidió de su excompañero.

"Te voy a echar de menos, viejo colega. Mantendré los fuegos de casa ardiendo. 'Au revoir', Syl, 'mon vieux copain'", escribió en Instagram.

Nacido en 1951 en El Cairo como Sylvain Mizrahi, el músico pasó con su familia por Francia antes de mudarse a Nueva York.

Tocó en varias bandas antes de sustituir al guitarrista Rick Rivets en los recientemente formados New York Dolls a comienzos de los 70.

Con David Johansen como cantante, Johnny Thunders y Sylvain Sylvain a las guitarras, Arthur Kane como bajista y Jerry Nolan en la batería (que reemplazó al fallecido por una sobredosis Billy Murcia), New York Dolls fueron un excitante grupo que sirvió de puente entre diferentes estilos.

Bebían del rock callejero de bandas como The Rolling Stones y usaban la ambigüedad sexual del glam-rock, pero también anticipaban la provocación y rebeldía que el punk traería en la segunda mitad de los 70.

Su fantástico disco debut "New York Dolls" (1973), con canciones como 'Personality Crisis', suele aparecer en las listas de mejores discos de rock de la historia, se considera como un precedente claro del punk, y fue una importante influencia para grupos como Ramones.

Muy dados a usar "looks" andróginos en sus apariciones, New York Dolls editaron un año después su segundo álbum, 'Too Much Too Soon' (1974), antes de entrar en crisis y disolverse finalmente en 1977.

Sylvain Sylvain siguió tocando con Johansen durante un tiempo y también lanzó su carrera en solitario tras New York Dolls.

En 2004, Morrisey, el excantante de The Smiths, invitó a los tres miembros con vida de New York Dolls (David Johansen, Sylvain Sylvain, y Arthur Kane) a que actuaran en el Meltdown Festival.

Esta reunión tuvo un epílogo muy triste puesto que Kane murió pocas semanas después debido a una leucemia.

Ya solo con Johansen y Sylvain Sylvain al frente, New York Dolls editaron tres discos con material nuevo en el siglo XXI: 'One Day It Will Please Us to Remember Even This' (2006), 'Cause I Sez So' (2009) y 'Dancing Backward in High Heels' (2011).