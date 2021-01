Actualizada 11/01/2021 a las 14:51

La séptima edición de Pamplona Negra, que ese desarrollará en el mes de mayo debido a la actual situación de emergencia sanitaria, traerá esta semana al auditorio pamplonés un mini ciclo de cine negro como adelanto al festival.

De la mano de la Filmoteca de Navarra y de Baluarte se proyectarán tres películas de cine 'noir', cuyo denominador común será el cine negro británico -Gran Bretaña es país invitado de esta edición-, centrado en su época dorada (en torno a los años 50). En concreto, el miércoles 13 de enero se podrá ver 'Larga es la noche' (Odd Man Out, Carol Reed, 1947); el jueves 14 se proyectará 'Noche en la ciudad' (Night and the City, Jules Dassin, 1951); y el viernes 15, 'Víctima' (Victim, Basil Dearden, 1961).

Los filmes se proyectarán en la Sala de Cámara a las 19.30 horas en versión original subtitulada. El precio de las entradas es de 3 euros y se pueden adquirir a través de www.baluarte.com y en las taquillas de Baluarte.

Además, las redes sociales del festival y de Baluarte, así como la web www.pamplonanegra.com, se harán eco esta misma semana de tres entrevistas que la directora del festival, Susana Rodríguez Lezaun, ha realizado a reconocidos autores de novela negra: Manel Loueiro, el miércoles 13; María Oruña, el jueves 14; y Álvaro Arbina, el viernes 15 de enero.