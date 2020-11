Vargas Llosa: "Suprimir el español como lengua vehicular es un disparate absoluto"

Actualizada 19/11/2020 a las 06:00

Suprimir el español como lengua vehicular de la educación es "un disparate absoluto que mueve a la carcajada". Así lo sostiene el escritor, premio Nobel de Literatura y académico Mario Vargas Llosa, que pide una reacción "contundente" de la Real Academia Española, que abordará el asunto en su pleno de este jueves.

"La academia debe pronunciarse de manera categórica y sin entrar en las pequeñas politiquerías que están detrás de esa presunta suspensión del Español en una ley de educación", dijo el escritor en la presentación de tres volúmenes de sus 'Sobras completas' que publica la editorial Traicastela.

"Si uno lo cuenta, da vergüenza ajena que los promotores de una ley hayan abolido el español, cuando 500 millones de personas en el mundo hablan en español. No es para llorar, es para carcajearse", dijo el autor de 'Conversación en la catedral'. "Es una idiotez sin límites. Querer abolir en español es un disparate que nos lleva a la carcajada", insistió.

"El Gobierno quiere que le aprueben sus presupuestos y para eso necesita los votos de Esquerra Republicana, que quiere acabar con España y se limita a pedir que se suprima el español como lengua de España", agregó el Nobel en clave política. "El Gobierno da gusto a Podemos y le da gusto a Bildu, mientras ellos quieren acabar con España. De todo esto resulta que España es un país en un idioma oficial", agregó.

"Esta ley de educación es un disparate que no tiene cabeza, que no tiene sentido. El español no lo vamos a reemplazar ni por el catalán ni por el bable ni por el euskera ni por el gallego. Existen todas esas lenguas regionales y me parece muy bien que tanto la Constitución como las leyes españolas las protejan, ya que tienen una presencia importante, pero no a costa del español. Es una idiotez que no tiene perdón", zanjó este asunto.

LOS TRUCOS DEL ESCRITOR

'Sobras completas' es un título inventado por Fernando Savater y estas que edita Triacastela recuperan en su primer título un ciclo de conferencias que Vargas Llosas escribió en inglés para un curso en la universidad de Siracusa en Nueva York. Publicado en Estados Unidos en el año 1991, 'La realidad de un escritor' es en verdad la primera traducción de una obra del Nobel del inglés al español. Vargas Llosa comenta seis de sus grandes novelas, para desentrañar a sus "provinianos" alumnos estadonidenses "los trucos del oficio". 'Diálogos en el Perú', coeditado por Jorge Coaguila, reúne 38 conversaciones del autor con entrevistadores desde el año 1964 hasta el año 2019, "sin que Vargas Llosa las asumiera como autor, hasta ahora", según destacó el editor, José Lázaro.

'Vidas paralelas' es el tercer libro. Coordinado por Lázaro es un ensayo dialogado entre el propio Vargas Llosa y su "admirado" filósofo y amigo Fernando Savater en el que se articulan conversaciones a través de cartas o con fragmentos de sus libros para reconstruir sus respectivas trayectorias.

"Solo siento agradecimiento por publicar estos tres libros, que enriquecen mucho la visión que se pueda tener de mis novelas. Encierran muchos elementos de juicio sobre la manera en que fueron compuestas: cosas que hasta a mí me han sorprendido y desconcertado incluso, enriqueciendo la visión de mi propia obra", dijo Vargas Llosa.

"Somos lo que hemos sido a lo largo de toda nuestra vida, a pesar de que casi siempre estamos llenos de contradicciones. Hay muchas cosas que lamento muchísimo haber creído, pero las creí, y sería ridículo negarlas. El resultado de toda esta evolución es lo que constituye a un ser humano", concluyó.

Si te interesa la educación y los planes en familia, apúntate al boletín de los jueves de Sonsoles Echavarren Quiero apuntarme