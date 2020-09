Qué hacer este lunes 7 de septiembre en Navarra

Actualizada 07/09/2020 a las 06:00

Semana de Estella

Dolce Rima Convento de Santa Clara.17.30 h. Concierto Dolce tormento, con Julieta Viñas y Paula Brieba. Entrada: 8 euros, 4 con el carné joven, a través de Baluarte o en el lugar de celebración desde una hora antes.

Cantoría Iglesia de San Miguel. 20 h. Concierto de Lenguas Malas, dirección de Jorge Losana. Entrada: 12 euros, 6 con el carné joven, a través de Baluarte o en el lugar de celebración desde una hora antes.

Teatro

‘Udako ipuinak patrineak’ Civivox San Jorge. 19 h. Narración oral en euskera para todos los públicos con Maitane Pérez. Ciclo Auzokale.

Arte



SALÓN DEL CÓMIC

Condestable (hasta el 4 de octubre): Colectivas: Homenaje a Topor; Debajo del underground; El otro lado de la ventana; Discoverbricks; Individuales: José Luis Ágreda; Laura Pérez Vernetti; Myriam Cameros Sierra; Luis Martorell.

Fnac La Morea: Homenaje al juez Dredd de Carlos Ezquerra. Ciudadela: Cómics con finados.

Casa de cultura de Estella (hasta el 27 de septiembre): Viaje a la isla de la muerte (Equipo Buyan); Acercando culturas (Quan Zhou); Putovirus (Ignatus).

Casa de cultura de Elizondo (hasta el 4 de octubre): Baztan entre viñetas (Ernest Sala).



NUEVAS EXPOSICIONES

Taller de fotografía de la Casa de la Juventud de Pamplona Cuarenta fotografías conforman la exposición que hasta el 15 de septiembre se puede ver en la Casa de la Juventud. Son instantáneas captadas durante el rally fotográfico que durante dos semanas han realizado los alumnos y alumnas del curso de iniciación a la fotografía impartido en la Casa de la Juventud durante este mes de agosto. Hasta el 15 de septiembre.

'Ama Salvaje’ El Ambigú Café-bar (c/ Rinaldi, 15, entrada por San Juan Bosco). Exposición de acuarelas de Itziar Repáraz Martínez-Bayarri. Hasta el 30 de septiembre. Horario: de 9 a 14 h y de 18 a 22 h.

Elena Nuin Bar Restaurante La Escalera (c/ Aralar, 3), y Cafetería Vidaurreta (c/ Roncesvalles 8). Exposiciones de pintura de Elena Nuin. Hasta el 1 de octubre. Domingos, cerrado.

Ruta del Arte en Baztan Casa de Cultura Arizkunenea de Elizondo Exposición de los trabajos realizados por los alumnos del curso de pintura al aire libre de Tomás Sobrino Habans. Hasta el 6 de septiembre. Horario: de 18 a 20 h.



EXPOSICIONES

Iñaki Pardos. ‘A Pamplona y San Sebastián le salen los colores’ Galeria Artea2 (c/ Idoia, 9 bajo). Zizur Mayor. Dibujos con acuarela-acrílico y tinta. . Exposición llena de color a través de los paisajes urbanos de Pamplona y San Sebastián, dos ciudades emblemáticas para el artista. La muestra está compuesta por 68 obras, dibujos con acuarela- acrílico y tinta. Hasta septiembre. Horario de mañanas: martes a sábado, 10 a 13.30 horas. Tardes: lunes a viernes, 17 a 20 horas. Los jueves por la tarde, visitas guiadas con el artista (con cita previa).

Colectiva de verano Galería Michel Menéndez (c/ San Antón, 61). Exposición colectiva. Obras de Xabier Agirre, Ricardo Azcagorta, Carlos Rebullida Lourdes Vicente, María Perello Alex Prunell, Arantxa Uriarte, Villareal, Amelivia, Josep Guillen. Paco Segovia Requena, José Luis Ortega, Beristain. Fermín Gorosabel, Iñaki Cruceta, Juan Ramon Luzuriaga, Porillo y Eduard Resbier. Hasta el 9 de septiembre. Horario: de martes a sábado, 11.30 a 14 horas y 19 a 21 horas. Festivos, 12 a 14 horas.

‘Arte y naturaleza’ 36 artistas navarros muestran en la Ciudadela (Pabellón de Mixtos) su reflexión desde el confinamiento acerca de la fuerza de la naturaleza que nos rodea.Hasta el 13 de septiembre. De martes a domingo y festivos en horario de mañana, de 11.30 a 13.30 horas, y de martes a sábado por la tarde, de 18.30 a 21 horas.

‘Secuencias’ Ignacio Uriarte presenta en el Polvorín de la Ciudadela la muestra ‘Secuencias’ un estudio geométrico de un artista que usa la oficina y los materiales comunes como fuentes de creatividad, Hasta el 20 de septiembre. De martes a domingo y festivos en horario de mañana, de 11.30 a 13.30 horas, y de martes a sábado por la tarde, de 18.30 a 21 horas.

‘Poema’, de Mikel Belascoáin Parque de Ribed de Villava. Este proyecto compatible con la idea de nueva normalidad, permite ofrecer al espectador una exposición en la calle, diseñada y pensada para acercar el arte a las personas y exhibirse en el exterior, en parques y jardines, integrándose en el paisaje de la localidad. Hasta el 4 de octubre.

‘Lydia Anoz. Hacia la luz y hacia la vida. Décadas 1970 y 1980’ Museo de Navarra. Exposición dedicada a la fotógrafa navarra comisariada por Celia Martín Larumbe, doctora en Historia del Arte. Una continuación de la muestra de trabajos realizados por la artista navarra entre 1947 y 1965. Notas de trabajo manuscritas y otros documentos. Hasta el 11 de octubre. Horario: martes a sábado, 9.30 a 14 horas y 17 a 19 horas. Domingos y festivos, 11 a 14 horas.