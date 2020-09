Charo López y Javier Gutiérrez desvelan aquello que hay tras los focos

Actualizada 06/09/2020 a las 06:00

Al escenario del Teatro Gaztambide de Tudela se subieron este sábado dos actores galardonados con tres Premios Goyas: Charo López, ganadora de este reconocimiento por su papel en la película Secretos del corazón (1997); y Javier Gutiérrez, premiado por La isla mínima (2014) y El autor (2017). Pero allí, sobre las tablas del teatro tudelano, estos dos intérpretes no representaron un papel, sino que, siendo ellos mismos, desvelaron ante el público algo de aquello que se esconde tras los focos.

Ambos fueron los protagonistas del diálogo ‘La farándula: Las apariencias engañan’, dentro de la segunda jornada del Congreso La Vida Buena, organizado por la Cadena SER. El acto fue moderado por el escritor, profesor, cineasta y director de la Muestra de Cine Español y Festival Opera Prima de Tudela, Luis Alegre.

Fue el propio Alegre quien enmarcó la charla apuntando que el oficio de actor cuenta con un importante “brillo público”, pero que también provoca entre sus integrantes “muchas frustraciones”. “Actualmente, en España hay alrededor de 80.000 actores, de los cuales solo un 8% logra vivir dignamente de este oficio”, apuntó Alegre.

BAJO LA POLITIZACIÓN

Tanto Charo López como Javier Gutiérrez iniciaron sus intervenciones explicando el motivo por el cual decidieron embarcarse en la aventura de ser actores. López afirmó que esa forma de ser fue heredada de su madre, “a quien le encantaba imitar a la gente..., ¡sobre todo a mi padre!”. Por su parte, Gutiérrez reconoció haber sido un niño “muy introvertido”. “Imitar a familiares, amigos o profesores era mi válvula de escape”, señaló.

Y, como apuntaron ambos, esas pretensiones de hacer de ese gusto por la interpretación su modo de vida, se hicieron realidad.

Durante su dilatada trayectoria profesional, López aseguró “haber tenido que pagar precios altísimos, pero también he gozado de grandes satisfacciones”. “Si volviera a nacer, volvería a hacer lo mismo, pero me gustaría haber nacido en un país donde fuera más fácil ser actriz. Donde esta profesión tuviera más prestigio, como ocurre en otros lugares”, explicó.

En este sentido, Gutiérrez apuntó que en España existe un “divorcio entre el público y la profesión”. “Creo que ahora se ha politizado muchísimo a la gente que nos dedicamos al cine y al teatro, y esto es algo que me provoca rabia ya que, por ejemplo, Robert de Niro se puede pronunciar acerca de Trump, y no pasa nada, mientras que aquí, a quien se signifique en contra del Gobierno de turno, sea de derechas o de izquierdas, le va a pasar factura”, dijo.

ENVIDIA ENTRE LOS ACTORES

Otro aspecto que se trató en la charla fue el de los celos que, según afirmaron López y Gutiérrez, existen entre los actores.

“¡Claro que hay envidia! Yo la he sentido, por ejemplo, con las actrices de Almodóvar”, señaló López, mientras que Gutiérrez apuntó que “hay entre los actores un componente de ‘miserabilismo’”. “Yo he dejado de ir a estrenos porque es triste ver a compañeros que van con el cuchillo entre los dientes para criticar”, dijo.

Y puestos a sincerarse ante el público tudelano, López y Gutiérrez revelaron cuáles han sido aquellas oportunidades que perdieron o dejaron pasar.

La actriz recordó cuando Buñuel la convocó en París para formar parte del elenco de La Vía Láctea (1969). “Él dio su aprobación, pero, días después, recibí un telegrama de Buñuel en el que decía que los actores de la película rechazaban que trabajara en el proyecto al no ser una actriz conocida y no tener su nivel. Ese fue mi primer gran golpe”, explicó López.

Gutiérrez recordó cuando le ofrecieron el papel de El Profesor en la serie ‘La Casa de Papel’. “Estuve a punto de aceptar, pero coincidía con la película Campeones. Ya me había comprometido y creía que era un proyecto importante para mí, para mi hijo y para la gente que rodea a mi hijo... Prioricé lo personal sobre lo profesional, y estoy muy contento con la decisión que tomé”, indicó.

De la beautiful people... al ‘virus del chollo’

En 1850 ya había periódicos españoles que hablaban de los chismes de la vida de los famosos. Entonces se llamaban ‘ecos de sociedad’ o ‘crónicas de salones’ y entre sus autores no faltaron escritores de la categoría de Bécquer o Emilia Pardo Bazán. Y después llegaron las revistas especializadas, como Lecturas, en 1921, o el Hola y Semana, en 1940.

Desde entonces, mucho ha cambiado este mundo ‘rosa’ y precisamente eso fue lo que se debatió este sábado en el Congreso La Vida Buena: la beautiful people y su evolución. Y lo hicieron tres especialistas en la materia: el escritor y presentador Boris Izaguirre; la también escritora Carmen Posadas; y el relaciones públicas desde hace 50 años Carlos Martorell, que organiza fiestas con lo más granado del mundo. La escritora y periodista Ayanta Barilli moderó el acto ante más de 200 asistentes.

Martorell fue el más crítico con la evolución que ha tenido la conocida como beautiful people. “La de hace años no tiene nada que ver con la de ahora. Esa era de verdad, no gente de photocall. Ha degenerado bastante. Ahora existe el ‘virus chollo’, el famoseo barato. No importa el trabajo, sino si te divorcias o te has puesto botox. Con unos buenos abdominales y un tatuaje ya se es famoso”, aseveró.

BORIS, DE KARL MARX AL HOLA

Más comprensivo se mostró Boris Izaguirre, quien empezó diciendo que a los 10 años dejó de leer El Capital de Karl Marx y se entregó al Hola. “Me cambió la vida”, relató entre risas, al tiempo que defendió la crónica social. “No hay que tenerle distanciamiento. Todo es crónica”, dijo.

Y Carmen Posadas se remontó a Truman Capote, que empezó a escribir Plegarias atendidas sobre la beautiful people de su época, que se publicó tras su muerte. Pero se fueron conociendo fragmentos. “Lo puso todo con nombres y apellidos y ya no le volvieron a saludar. Le hicieron boicot social”, recordó Posadas.

A partir de ahí, los ponentes hablaron desde Lady Di o la monarquía española, en la que insistió mucho Izaguirre asegurando que ha pasado de la prensa rosa “a los sucesos”, o la aristocracia. “La nueva aristocracia es la ‘princesa del pueblo’ (Belén Esteban). Ese es el nivel. No puede ser que todo sea cotilleo. Uno sale por estar en ‘Gran Hermano’ y algunos son unos catetos increíbles”, replicó Martorell.

Otro de los temas fue el futuro de la prensa rosa y tanto Martorell como Posadas coincidieron en la competencia que tiene en las redes sociales. “Ahora todo el mundo es fotógrafo y modelo. El teléfono móvil es la competencia”, dijo el primero. “Cuando compras una revista ya sabes que Enrique Ponce y Ana Soria se han subido a un cocodrilo”, añadió la segunda.

Y ahí entró de nuevo Izaguirre, asegurando que él también tuvo un ‘Ana Soria’ en su vida “y fue un error tremendo”. “Pensé que me rejuvenecía, pero el más joven te vampiriza, te saca todo”, dijo.

Y, por último, Barilli preguntó sobre cómo les influye escribir sobre “todo este circo”. Izaguirre no dudó en reconocer que le “encanta asistir a este espectáculo”, mientras que Martorell apuntó que le han ofrecido mucho dinero para contar los secretos de todos los famosos que conoce. “Pero soy incapaz. Soy antichismes y antes prefiero fregar un aeropuerto”, dijo.

Por último, Posadas apuntó que le sorprende la figura de los influencers. “No entiendo que 4 millones de personas sigan a alguien para ver un vídeo de cómo se prepara un Nescafé... Y ahora hay hasta un robot que cuenta su vida”, concluyó.

Te puede interesar