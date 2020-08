BTS presenta 'Dynamite', su primer sencillo en inglés

Actualizada 21/08/2020 a las 08:30

El grupo surcoreano BTS lanzó hoy 'Dynamite', un nuevo sencillo cantado por primera vez íntegramente en inglés con el que la banda masculina quiere enviar "un mensaje lleno de felicidad y confianza" a sus seguidores en un momento marcado por la pandemia.

"No estaba en nuestros planes lanzarla, pero es una canción pensada para hacerte sentir bien y sentimos que sería genial compartir esto con los fans", aseguró en una rueda de prensa online RM, líder del conjunto.

"La gente está pasando por momentos duros, esperamos que sea terapéutica", explicó a su vez Jungkook, el más joven de los siete integrantes de la banda de veinteañeros.

El tema, que será interpretado por el grupo en los MTV Video Music Awards el próximo 30 de agosto, es un corte enérgico y desenfadado cargado de referencias al sonido disco de los setenta.

Cantar íntegramente en inglés ha supuesto una oportunidad para "probar algo nuevo", según explicó Jimin, al que la banda y su sello, Big Hit Entertainment, han nombrado "director de proyecto" para el nuevo álbum de estudio que BTS lanzará en el último trimestre.

Además del nuevo disco, el grupo estrenará antes, en septiembre, su nuevo documental 'Break the silence: The movie Persona', según recordó el propio Jungkook en la rueda de prensa virtual.

La banda también anunció recientemente que celebrará dos conciertos presenciales los días 10 y 11 octubre en Seúl con aforo limitado, aunque de momento no se han ofrecido más detalles en un momento marcado por un nuevo incremento de casos de COVID-19 en Corea del Sur.

El pasado junio la banda más global de la escena K-Pop ofreció el concierto por internet 'BANG BANG CON The Live' tras el aplazamiento indefinido -motivado por la pandemia- de su gira "Map of the soul", que debía arrancar el pasado abril y que incluía dos citas en Barcelona el 17 y 18 de julio.

El miembro más veterano de la banda, Jin, quiso mandar hoy un mensaje de energía a ARMY, nombre que reciben las seguidoras acérrimas del grupo: "pese a las dificultades, tratemos de seguir adelante".