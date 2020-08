Natalia Lacunza actuará en la Ciudadela el 12 de septiembre tras haber tenido que suspender su concierto del día 7

Actualizada 11/08/2020 a las 13:54

Tras la suspensión del concierto de Natalia Lacunza el pasado 7 de agosto por la lluvia, el Ayuntamiento ha gestionado una nueva fecha para que el público pueda disfrutar del espectáculo: el sábado 12 de septiembre a las 21.30 horas en el mismo escenario de la Ciudadela. De esta forma, la artista pamplonesa mantendrá la cita artística con su ciudad natal. A pesar de que ese día 7 la organización estuvo esperando hasta la hora prevista para el inicio a que dejara de llover, decidió finalmente anunciar, antes del acceso del público, que se suspendía la actuación.

Las personas que adquirieron una entrada para ese día recibirán este martes un correo electrónico en la misma dirección que facilitaron durante la compra con la explicación detallada de las dos opciones que tienen: confirmar que acudirán en septiembre o solicitar la devolución del importe. Quien desee utilizar la entrada tendrá que confirmar obligatoriamente que va a acudir el 12 de septiembre. De no realizar ese trámite la entrada que tiene no será válida. No será necesario tener una nueva entrada en papel pero sí hacer el trámite telemáticamente.

Por otro lado, las personas que deseen la devolución del importe de la entrada recibirán las indicaciones oportunas para efectuar el reembolso, que en todos los casos se hará a la cuenta corriente asociada a la tarjeta con la que ese efectuó la compra. El plazo para ambas opciones finalizará el 23 de agosto.

A partir del lunes 24 se pondrán a la venta las entradas que hayan quedado disponibles, por lo que habrá una nueva oportunidad tanto para quienes tenían su entrada como para quienes pueden acudir en la nueva fecha.

