La brujería, tema central del cómic navarro para el Xacobeo 2021

Actualizada 11/08/2020 a las 06:00

Entre Roncesvalles y Burguete, la ruta del Camino de Santiago pasa junto al Bosque de las Brujas. En la misma época en la que algunas mujeres ya peregrinaban -una de las pocas maneras de tener un tiempo para ellas en la Edad Media, según explica la ilustradora pamplonesa Irati Fernández Gabaráin por teléfono-, otras eran acusadas de practicar magia. En todas estas féminas pensó Fernández, de 37 años, para protagonizar un cómic que las visibiliza cuando la llamaron para formar parte de ‘Historias Jacobeas’. Sus dibujos, como el de otros 15 artistas nacionales, integran este proyecto impulsado por el Ministerio de Cultura y Deporte con motivo del año Xacobeo 2021.



Además de las viñetas, la iniciativa recoge una serie de carteles y unas pegatinas para enviar por Whatsapp. Se pueden ver y descargar de forma gratuita en la página web consejojacobeox21.es/historietas-jacobeas.



COMPLICIDAD ENTRE MUJERES



Irati Fernández, inspirada por uno de los coordinadores del proyecto, José Tono Martínez -gestor cultural, ensayista y escritor-, y por unas conferencias sobre brujería a las que acudió, se acercó al Bosque de las Brujas para “indagar” sobre el terreno y reflexionar. El resultado se concentra en 29 viñetas en las que la dibujante ha tratado de “unir pasado y futuro” y mostrar el legado que aún se atisba en nuestra sociedad. “Hay mucha sabiduría ancestral que parece que no se ve pero está en productos locales”, asegura la pamplonesa.



El cómic, anuncia Irati Fernández, es “muy sencillo”. “Me interesaba acercarlo a hoy. Visibilizar un poco la situación de ir sola. A las chavalas se les dice ‘es que van solas viajando’. A los chicos no ”, expone. “Igual no se tiene que tener tanto miedo a hacer las cosas solas o no que no se vea raro”, añade. Además, con las ilustraciones, la artista quería reflejar “los conocimientos, experiencias y aprendizajes compartidos entre mujeres y las relaciones de confianza, complicidad y ayuda que se crean entre ellas”.



SUPERPOSICIÓN DE COLORES



A la hora de dibujar, a Fernández la caracteriza la fluidez del trazo por su “carácter nerviosillo para algunas cosas”. Para este trabajo, se ha inspirado en artistas de referencia para ella, como la ilustradora estadounidense Eleanor Davis, de la que ha tomado la idea de trabajar mediante la superposición de colores.



Irati Fernández confiesa que el proyecto le gustó desde el primer momento “al ser online” y que su disfrute estuviera “abierto a todo el mundo”. La pamplonesa ha estudiado Bellas Artes e Ilustración. Trabaja sobre todo elaborando storyboards -guiones formados por ilustraciones en secuencia- para animación y ha participado en series como Puffin Rock, Talking Tom o Pablo. También autopublica fanzines de ilustración y cómic con el sello Ediciones Armadillo, que creó con otras compañeras, y forma parte del Colectivo de Autoras de Cómic.