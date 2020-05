Programaciones 'online' para celebrar el primer Día de los Museos sin público

Actualizada 18/05/2020 a las 09:48

Los museos españoles se preparan para celebrar este lunes 18 de mayo el Día Internacional de los Museos, que por primera vez se conmemorará sin la gran afluencia de público habitual.



En el caso del Museo del Prado, la institución celebrará esta jornada con una actividad en su web, con la que profundizará en diferentes aspectos relacionados con el lema propuesto por ICOM para este año: 'Museos para la igualdad: diversidad e inclusión'.



Tomando la fachada principal del edificio Villanueva como referencia de "un museo de todos y para todos", a través del dibujo de Teresa Bellón para el plano de familias, sus diferentes detalles acercará al visitante a recursos en la web como la guía de lectura fácil, la guía en pictogramas o las condiciones de accesibilidad física.



Además, y en línea con los directos diarios en la cuenta oficial de Instagram del Museo Nacional del Prado con la participación del público, el lunes 18 de mayo en el directo de las 12.00 h. se dará paso a diferentes museos españoles para conocer sus colecciones. Con más de 75.000 reproducciones, estos vídeos con la colaboración de los seguidores continuarán a partir del martes.



Por su parte, el Reina Sofía, en medio de la pandemia que afecta al mundo entero, ha preparado una programación cuyo núcleo central gira en torno a la idea del cuidado y sus múltiples dimensiones, para lo que propone una serie de actividades que servirán para ver, escuchar y sentir diversas prácticas artísticas y "reflexiones capaces de acompañar este momento" y llamar la atención sobre las "condiciones de emergencia" del presente e imaginar también "brechas de porvenir".



La programación será ofrecida de manera virtual "online" para todos los visitantes que quieran acompañar al Reina Sofía durante ese día y los siguientes, ya que este año no podrá contar con los conciertos de Radio 3, de manera presencial.



Una de sus propuestas es la exposición virtual 'Con tres heridas yo', comisariada por Inés Plasencia, que entrecruza seis historias fotográficas que relatan diversas situaciones en torno a la pandemia desde el interior y la intimidad de los espacios vividos. En ella participan Rubén H. Bermúdez, Olmo Calvo, Edu León, Roberta Marrero, Isabel Permuy y Judith Prat y, al hilo de la muestra, el lunes 25, a las 18.00 horas, se podrá acceder a una conversación online entre la comisaria Inés Plasencia y los fotógrafos, más algunos de los fotografiados.



Asimismo, el Reina Sofía ofrece la descarga gratuita del libro inédito de Dani Zelko que recoge conversaciones desde su confinamiento, con la familia de Hossein, vecino de Lavapiés de origen bangladesí fallecido a consecuencia de la Covid-19.



MUSEO THYSSEN



Por su parte, el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza desarrollará diferentes actividades online gratuitas y abierta a todos los públicos para que pueda disfrutar desde casa de ese día, tales como encuentros virtuales, concursos o podcasts. Entre las propuestas, destaca el encuentro "online" el lunes a las 18:00 horas 'Cómo pueden los museos asegurar la pluralidad y la inclusión de sus actividades digitales, aprovechando el potencial de la red?', en la que participará Evelio Acevedo, director gerente, Guillermo Solana, director artístico y Carolina Fábregas, jefa del área de Marketing y desarrollo de negocio en la que también hablarán de la la vida de la institución durante y después del confinamiento.



Otras de las actividades que se van a llevar a cabo ese día serán el juego 'Navegantes', dirigido a todos los públicos, que el Thyssen desarrolla al hilo de la exposición 'Moving Off the Land II' de la artista Joan Jonas; o la conversación de Catalina Pavez y Sonia Gugolj con Luz Carvajal '¿Cómo podemos sostener la creación de propuestas educativas desde la virtualidad?'.