Una serie: 'Carnivale', la lucha entre el bien y el mal

25/04/2020 a las 06:00

PERSONAJES ENGAÑOSOS. Son malos tiempos en el s ur de EE UU. Hace calor, mucho, hay pobreza, bastante. Ben Hawkins es un joven que se sabe especial, aunque todavía no se sabe bienp or qué. Lo irá averiguando cuando se una al circo Carnivale, formado por personajes inquietantes y también muy especiales. Al mismo tiempo, y no demasiado lejos, hace su aparición en el sur amercicano un sacerdote de enorme elocuencia y mucho poder, Justin Brown. Su apariencia esconde un ser malévolo., el enemigo de Ben.

Online. HBO (suscripción)