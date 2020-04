Actualizada 13/04/2020 a las 17:38

Distintas entidades han animado a la ciudadanía a compartir este martes fotos, vídeos y dibujos relacionados con Sabicas para conmemorar el 30º aniversario de su fallecimiento.

En concreto, la iniciativa ha sido promovida por entidades gitanas de Navarra, junto con La Casa de Sabicas, el Festival Flamenco On Fire, En Clave Audiovisual y distintos aficionados y seguidores del maestro Sabicas.

Con esta iniciativa quieren rendir un "pequeño homenaje" al guitarrista nacido en el Casco Viejo de Pamplona el 16 de marzo de 1912, pero "ciudadano del mundo, ya que vivió y viajó por toda España y tras la Guerra Civil, por Argentina, México y Estados Unidos".

"Allá donde vivió, nunca olvidó sus orígenes. Él presumía de ser navarro y gitano, de ser gitano y navarro. De hecho, y a pesar de fallecer en Nueva York, su deseo antes de morir fue el de ser enterrado en tierras navarras. Desde el año 1990 yace en el cementerio municipal de Pamplona", han explicado las entidades impulsoras de la iniciativa en un comunicado.

Según han expuesto, Sabicas fue "un revolucionario en su época, abierto a mezclar su guitarra flamenca con otros instrumentos y otras corrientes musicales, como el famoso disco que grabó en 1970 con Joe Beck 'Rock Encounter'".

En este sentido, han destacado que "Sabicas, junto a Carmen Amaya, internacionalizó y elevó el flamenco a lo más alto, actuando varias veces en el prestigioso 'Carnegie Hall' de New York".

"Sabicas es sin duda uno de los músicos de mayor repercusión internacional nacido en Navarra. Sin embargo, no cuenta con el reconocimiento social ni institucional de otros ilustres músicos, como pueden ser Pablo Sarasate o Julián Gayarre", han remarcado.

Por ello, según han indicado, "impulsar esta acción popular para toda la ciudadanía es la mejor manera de homenajear al maestro Sabicas" y han pedido acompañar las fotos y vídeos con el hastagh '#Sabicas30DEP'".