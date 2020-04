Muere el guitarrista de jazz Bucky Pizzarelli disgnosticado con coronavirus

Actualizada 03/04/2020 a las 08:12

El ilustre guitarrista de jazz Bucky Pizzarelli falleció este miércoles a los 94 años tras ocho décadas de una prominente carrera artística en la que tocó para presidentes y con importantes figuras de la música como Paul McCartney o Frank Sinatra, informaron este jueves medios locales.



Pizarrelli, miembro del Salón de la Fama de Nueva Jersey, falleció en su residencia de ese mismo estado tras haber sido diagnosticado con COVID-19, anunció su hija Mary Pizzarelli, aunque no confirmó que hubiera perdido la vida a causa del virus.



"Mi padre era un mentor para tantos guitarristas tanto profesionales como amateur. Siempre repartiendo consejos, siempre alentando, siempre en armonía", dijo por su parte su hijo John Pizzarelli, quien continuó la profesión de su padre.



"No tenía como objetivo ser la persona que encabezaba la banda. Era feliz estando dentro de la banda, apoyando toda la organización", agregó, a la vez que señaló que "se celebrará algún tipo de tributo en cuanto podamos acercarnos a menos de dos metros cada uno", en referencia al distanciamiento social impuesto para tratar de frenar el coronavirus.



Bucky Pizzarelli trabajó en importantes piezas de grandes figuras como el "Georgia on My Mind" de Ray Charles, "At Seventeen" de Janis Ian, y "Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini" de Bryan Hyland.



Paul McCartney quiso además trabajar con él en su álbum de 2012 "Kisses on the Bottom", y colaboró también con Frank Sinatra, para quien tocó en su gira de 1968, así como con Les Paul, Benny Goodman, Miles Davis, Tony Bennett o Nat King Cole.



Nacido en Paterson, Nueva Jersey, en 1926, la carrera de Pizarrelli comenzó tras regresar de la Segunda Guerra Mundial, y llegó a tocar en la Casa Blanca para dos presidentes, Ronald Reagan y Bill Clinton.



"Hemos perdido a uno de los grandes. Descansa en paz Bucky Pizzarelli, el hombre de las siete cuerdas y uno de los guitarristas de jazz más querido de todos los tiempos", dijo en las redes sociales el Jazz al Lincoln Center de Nueva York.