La película 'Cholitas' se presenta en Madrid con motivo del Día de la Mujer

La película documental 'Cholitas', dirigida por Jaime Murciego y Pablo Iraburu de la mano de la productora navarra Arena Comunicación Audiovisual y apoyado desde Entreculturas, Alboan y Oxfam Intermón, narra el ascenso al Aconcagua (6.962 metros), en Argentina, de cinco mujeres indígenas bolivianas, las 'Cholitas Escaladoras', que escalan vistiendo su falda tradicional, la pollera.



"El 17 de diciembre de 2015 mi esposo y yo tuvimos la idea loca de que yo subiera una montaña. Yo siempre quería subir pero no teníamos esa posibilidad de tener unas botas porque el equipo cuesta muy caro. Sin pensar más en esa fecha lo hice muy animada pero no quería ir solita así que se lo dije a mis compañeras. Once cholitas escalamos el Huayna Potosí (Bolivia)", ha relatado Lidia Huayllas, una de las escaladoras y protagonistas del 'film'.



Así nacieron las 'Cholitas escaladoras', un grupo de mujeres bolivianas indígenas de entre 24 y 50 años a las que les gusta escalar, que son símbolo de liberación y que llevan su tradición a la cima de cada montaña que coronan, pues ascienden, además de con las botas de montaña y los crampones, con sus faldas tradicionales.



En este documental, que se ha presentado este lunes en los Cines Golem Madrid, con motivo del Día de la Mujer, y que se puede ver en Movistar+, las Cholitas --Dora, Liita, Lidia, Cecilia y Elena-- cumplen "un sueño": subir al pico más alto de América, el Aconcagua. Con esta montaña, ya son siete las que han ascendido y su próximo reto es subir el Everest en 2021.



Elena Quipse fue una de las mujeres que hizo cumbre en el Aconcagua. "Llegué a la cumbre y fue muy emocionante porque nunca jamás en la vida he llegado tan alto, 7.000 metros, fue como si estuviera volando, me cayeron lágrimas de emoción, estaba como tocando el cielo", ha recordado.



El director de la película, Jaime Murciego, ha asegurado que cuando aterrizó en Bolivia y conoció a este grupo de mujeres supo que allí había una historia "más" allá de la de "unas mujeres escalando con falda". "La idea no era tanto hacer una película técnica de montaña sino utilizar esa excusa del viaje a la montaña para hacer un viaje a sus historias individuales y como grupo", ha explicado.



Por su parte, el fundador de Arena Comunicación y codirector de la película, Pablo Iraburu, ha asegurado que es una historia con "personajes interesantes" y que "puede emocionar a cualquiera". "Su historia es muy potente, nosotros solo la contamos", ha subrayado. El 'film' ha contado con la coproducción de NHK, con la participación de Movistar+ y con la producción asociada de la productora chilena Mimbre.



MUJERES "PODEROSAS" Y CUIDADO DE LA NATURALEZA



La directora de Oxfam Intermón, Pilar Orenes, ha apuntado que es una historia "de superación", en la que cinco "mujeres poderosas" demuestran que "los cambios son posibles" aunque "te digan que no puedes llegar a la cima". "Las organizaciones necesitamos estas historias de superación para animar y generar movilización", ha subrayado.



Por su parte, el coordinador base social de Alboan, Javier Mielgo, ha destacado que esta película habla al público de "la defensa de los derechos para todas las personas", muestra la "diversidad cultural como una riqueza" pues "escalan conservando sus rasgos de identidad propios" y destaca "el cuidado de la naturaleza". Por ejemplo, en el documental, las protagonistas dirigen unas oraciones a la Pachamama, a la Madre Tierra.



"La montaña nos ha cambiado a nosotras, vemos de diferente manera, y queremos mostrar a la juventud y a la niñez que hemos cambiado. En mi país ahora sí hay ya ese valor a la mujer y a la mujer indígena, que tan mal nos trataban, no voy decir que hay igualdad pero hay más respeto. Hemos hecho valorar a la mujer indígena que estaba tan privada de tantas cosas", ha afirmado Lidia Huayllas.



Su compañera de expedición Elena Quipse añade que "no hay edad para realizar esta clase de deporte". "Ahora sueño con el Everest. Para nosotras no hay nada imposible. Soñar no cuesta nada. Seguid adelante no se desanimen, querer es poder", ha enfatizado.