Programación del sábado 7 de marzo en el Festival Punto de Vista

07/03/2020 a las 06:00

10.30 h. S. Corona. Baluarte.

X FILMS presentación.

Proyección de los trabajos de los artistas invitados Maider Fernández Iriarte, Alberto Gracia y Laida Lertxundi. Solo para acreditados.



11.00 h. S. Cámara. Baluarte.

VIAJE HACIA LA LUZ

Selección de cortos animados dirigidos a niños y jóvenes. Fogos, Anglerfish, Plody Mraku, Coucouleurs, El tigre sin rayas, Raccond and the light.



12.00 h. S. Gola. Baluarte

MAKE ME STOP SMOKING. Conferencia no académica de Rabih Mroué, que reconstruye el paisaje heterogéneo del Líbano a través de documentos anónimos y personales.



12.30 h. S. Cámara. Baluarte

PAISAIA. PROGRAMA 5

Enero (Ione Atenea, España, 2019, 69’). Retrato íntimo de la vejez a través de las historias de dos mujeres octogenarias. Con la presencia de Ione Atenea.



16.15 h. S. Cámara. Baluarte

Zumiriki (Oskar Alegria, España, 2019, 122’). Naufragio en la memoria, experiencia de cuatro meses aislado en una cabaña de madera en un bosque de la infancia. En euskera.



16.30 h. S. Corona. Baluarte

Harvard Film Archives presenta El cine de Anne Charlotte Robertson en primera persona.

PROGRAMA 2. Five Year Diary, Reel 80. Emily Died, May 14-September 26, 1994 (EE UU, 1994, 287’); Five Year Diary, Reel 81. Mourning Emily, September 17-January 29, 1995 (EE UU, 1995, 27’); Melon Patches, or reasons to go on living (EE UU, 1998, 27’).



18.30 h. Teatro Gayarre

TEATRO DE OBJETOS DOCUMENTALES: La melancolía del turista. Una mirada crítica al imaginario de la vacación.



20.00 h. S. Cámara (Baluarte)

CLAUSURA

Entrega de premios Punto de Vista 2020.

PARA ESTAR AQUÍ Y ALLÁ AL MISMO TIEMPO (Isaki Lacuesta y Amanda Villavieja). Proyección con voz y actuación sonora en directo. Con la presencia de Isaki Lacuesta.