Natalia Lacunza: "Nunca he hecho nada que no haya sentido"

La cantante Natalia Lacunza ya ha dejado atrás la “vorágine” de OT de la que salió hace poco más de un año, pero todavía se sigue poniendo nerviosa los días previos a un lanzamiento, en este caso el de 'EP2', su segundo trabajo discográfico, con canciones “más escritas en casa” y donde afirma que nunca ha hecho nada que no haya sentido.

En una entrevista admite que no ha encontrado una palabra que defina este 'EP2', pero que está "hecho con muchísimo cariño" y que contiene "muchas emociones y muchas verdades", por lo que prefiere que "cada persona lo interprete de una manera diferente”.

Aun así, explica que siente que las siete canciones que lo conforman, aunque no estén hiladas entre sí, cuentan "los diferentes estados de un sentimiento", están "más escritas en casa" y han nacido de forma natural, creando la idea durante el proceso.

Según Lacunza, esa construcción creativa sigue la línea de su primer EP, Otras Alas, y supone su "evolución natural" tanto a nivel de sonido como de composición, "desde una perspectiva tranquila y madurada" que, de momento, se pueden atisbar con 'Olvídate de mí' y 'Algo duele más', los dos primeros singles de 'EP2'.

Comenta asimismo que ha querido estar presente en el estudio en todos los procesos para controlar y sentir que es ella la que “lleva la elección” porque no lo contempla "de ninguna otra manera", y de hecho asegura que "todo lo que suena es porque yo he querido que suene".

En esta misma línea, comenta que ha trabajado con "diferentes productores” y ha aprendido mucho, pero es un proceso "más loco”, por lo que en un futuro le gustaría consolidar un equipo fijo que sepa "desde el primer momento qué dirección hay que tomar”, y probar a hacer "un proyecto más pequeño” gestado en "salas de ensayo" y "con músicos desde cero".

En esta ocasión, la artista se ha atrevido a "experimentar" y "mezclar" muchos géneros en sus canciones, pero admite que su favorita es 'Ya te vas', porque la hizo "con la guitarra solita" en su casa y la siente "súper personal", "muy linda", con una estructura "que no es clara", dividida en tres partes que, en un momento, "se entrelazan".

"Para mi es lo mejor que he hecho", añade Lacunza, pero no sabe si va a ser la preferida del público porque el 'focus track' del EP es 'A otro lado': un "experimento" que nació a piano de un género que le hacía "mucha ilusión probar" pero que "no marca el camino" que quiere llevar en un futuro.

La experimentación en este EP2 no solo se ha producido en el plano musical, sino también en el linguístico, mezclando el inglés y el español en sus letras, ya que son idiomas "cada uno de ellos con unas características diferentes" que al combinarlas "puede dar una armonía muy chula".

Su último lanzamiento, 'Algo duele más', en colaboración con Bronquio, ya ofrece una letra bilingüe en inglés y español, pero adelanta que no será la única pues también "Boys" y Llueve" lo harán, esta última, además, junto a un artista "pequeñito y del underground" llamado Mori.

La idea de sencillez que denota Natalia Lacunza también se ve reflejada en el lenguaje visual de este EP2, que quería que representase "el día a día", y por eso ha seguido el formato de las historias "de Instagram" alrededor de la imagen de las nubes y los cielos, que le inspiraron "un montón".

"Es como un escenario que tuve muy presente cuando empecé a ver cómo son las nubes desde arriba" mientras viajaba en avión, cuenta, y añade que son como sus "únicos momentos solitarios" y además, a su juicio, "en muchas de las canciones, si cierras los ojos, te imaginas un cielo”.

'EP2' verá la luz el próximo 13 de marzo, cuando se cumple poco más de un año desde que acabó "la vorágine de OT" y ese mismo día tendrá la oportunidad de volver a notar "la energía de la gente" de su Pamplona natal en la primera de sus firmas de discos, pero lo que más ilusión le hace es "poder comer" con sus padres.

El 9 de mayo volverá a la capital navarra para actuar en Sala Zentral y cumplir el “sueño” de hacer sus propios conciertos dentro de su gira "A otro lado”, que empieza a finales de marzo y la llevará por ocho ciudades, en las que garantiza que las cinco chicas que van a estar sobre el escenario con ella pondrán "toda la carne en el asador" para que la gente "lo disfrute muchísimo”.

Aun así prefiere no crearse "expectativas de nada" y sorprenderse con "lo que venga”, pues dice ser consciente de que el éxito que ha vivido es "relativo" y "efímero", aunque también ha aprendido de sus "fallos de inocencia" para hacerlo mejor, y apostilla: "creo que todo lo he hecho con sinceridad, nunca he hecho nada que no haya sentido”.