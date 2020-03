Programación del viernes 6 de marzo en el Festival Punto de Vista

06/03/2020 a las 06:00

9.30 h. S. Luneta. Baluarte.

NAPARDOCS

Encuentro anual de documentalistas navarros.



10.00 h. S. Cámara. Baluarte

SECCIÓN OFICIAL 9

Aparition (Ismaïl Bahri, Túnez-Francia, 2019, 3’). La sombra de las manos revela una multitud congregada el 20 de marzo de 1956, día de la independencia de Túnez.

Once Removed (Lawrence Abu Hamdan, Líbano, 2019, 29’). Vida y viaje en el tiempo de un historiador que reunió objetos, fotografías y entrevistas durante la guerra civil del Líbano.

Aquí y allá (Melisa Liebentahl, Argentina-Francia, 2019, 19’). Significado de estar en casa y de pertenencia a través de fotografías, mapas y Google Earth.



12.30 h. S. Cámara. Baluarte

SECCIÓN OFICIAL 10

Un film dramatique (Éric Baudelaire, Francia, 2019, 114’). Durante cuatro años, Baudelaire se reunió con veinte estudiantes de cine de Saint-Denis para encontrar la forma de una película en la que ellos son los verdaderos temas.

12.30 h. S.Gola. Baluarte

RISING TIDES-Las películas documentales de Tsuchimoto Noriaki. Proyección de The Shiranui Sea (1975) y charla con Ricardo Matos Cabo.



16.30 h. S. Cámara. Baluarte

16.30 h. S. Corona. Baluarte

X FILMS 2020

Proyección de trabajos de los artistas invitados este año: Gure Hormek, de Maider Fernández Iriarte; Microfrugas, O quinto evanxeo de Gaspar Hauser y La estrella errante, de Alberto Gracia, y Footnotes to a House of Love y The Room Called Heaven, de Laida Lertxundi.



16.30 h. S.Gola. Baluarte

CLASE MAGISTRAL de Isaki Lacuesta: Las imágenes eco. Lacuesta mostrará algunas de sus instalaciones, exposiciones y conciertos interactivos.



17.00 h. S. Luneta (Baluarte)

CONVERSACIONES. Entre Simon Field y Andrea Lissoni (sesión en inglés).



19.30 h. S. Cámara (Baluarte)

X FILMS

Proyección del proyecto ganador el año pasado, Gorria (España, 2020, 22’), de Maddi Barber.



19.30 h. S.Corona. Baluarte

FOCO BEATRIZ SANTIAGO MUÑOZ. Artista cuyo trabajo con la imagen en movimiento se entrelaza con el teatro del oprimido, la etnografía experimental y el pensamiento feminista. Marché Salomon (Haití, 2015, 16’). Matrulla (Puerto Rico, 2014, 7). Oneiromancer (EE UU, 2017, 26), Gosila (Puerto Rico, 2018, 9’).



19.30 h. S. Gola. Baluarte

AN OCEANIC FEELING. PROGRAMA 6. From Gulf to Gulf to Gulf (Shaina Anand y Ashok Sukumaran, 2013, 83’).



20.30 h. Planetario

OJO SONORO.

Carta blanca a Carlos Casas. Cuatro piezas sonoras cortas que han ejercido una influencia clave en Casas.



22.00 h. S. Cámara. Baluarte

SECCIÓN OFICIAL 9

22.00 h. S Corona. Baluarte

Harvard Film Archives presenta El cine de Anne Charlotte Robertson en primera persona. PROGRAMA 2.



22.00 S.Gola. Baluarte

FOCO FRANCIS ALYS. PROGRAMA 2. Reel-unreel (Afganistán, 2011, 19’), The Silence of Ani (frontera turcoarmenia, 2015, 13’), Children’s Games # 16 /Hopscoth (campamento de refugiados de Sharya, 2016, 4’). Children’s Games # 10 / Papalote (Afganistán, 2011, 4’). Children’s Games # 12 / Sillas (México, 2012, 5’)