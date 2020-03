Civivox Condestable dedica los sábados al director polaco Krzystof Kieslowski

Actualizada 06/03/2020 a las 11:32

Bajo el título de ‘La revelación de lo trascendente’, el Ayuntamiento de Pamplona y la Fundación BilbaoArte presentan la retrospectiva del director polaco Krzystof Kieslowski, que el Palacio del Condestable proyectará a través de ocho películas desde este sábado. Abrirá el ciclo la película ‘El aficionado’, rodada en 1979, y no faltarán otros títulos reconocidos como ‘La doble vida de Verónica’ o la trilogía tricolor ‘Azul’, ‘Blanco’ y ‘Rojo’. Las proyecciones tendrán lugar a las 19.30 horas, con entrada libre previa retirada de invitaciones.

Este ciclo muestra la evolución del cine de Kieslowski durante 25 años hasta que se retiró en 1994. Una trayectoria detrás de las cámaras en la que, como él mismo director decía, mostraba individuos que no pueden encontrar un sentido absoluto a sus actos, que no saben del todo cómo vivir, que no saben realmente dónde está el Bien y el Mal, que están buscando desesperadamente”. Solo dos años después de apartarse del séptimo arte, el 13 de marzo de 1996, el director polaco fallecía en Varsovia, la misma ciudad en la que había nacido 54 años antes. Con su temprana muerte, se truncaba una de las más interesantes trayectorias del cine polaco del último tercio del siglo XX.

Krzysztof Kieslowski era en ese momento uno de los más conocidos directores de cine centroeuropeos y su célebre trilogía tricolor había culminado un proceso personal, a contracorriente y siempre comprometido, que gozaba de un reconocimiento internacional. A finales de los 60, su carrera profesional se centró en el rodaje de películas documentales, en las que reflejaba la vida cotidiana de los polacos de aquella época. Ya en los 70 comenzó a rodar películas que en Polonia se inscribieron en la escuela del llamado ‘cine de inquietud moral’, nombre que se utilizaba bajo el régimen comunista para definir filmes que trataban sobre temas prohibidos. A pesar de ellos, Kieslowski nunca se autodefinió como un director de cine politizado.

Durante los últimos años, estas observaciones se centraron en los más fundamentales problemas de la existencia humana: el amor, la libertad, la muerte. Este papel de gran moralista dio a Kieslowski la fama internacional. Su obra para televisión ‘Decálogo’ o, ya en cine, en la trilogía ‘Azul’ (León de Oro, Venecia 1993), ‘Blanco’ (Oso de plata en Berlín 1994) y ‘Rojo,’ más ‘La doble vida de Verónica’, le hicieron también famoso entre el público.

‘EL AFICIONADO’: UN OBRERO POLACO QUE COMPRA UNA CÁMARA DE CINE

El ciclo comenzará con la proyección de ‘El aficionado’, largometraje rodado por Kieslowski en 1979. Filip, obrero de un pueblo pequeño, compra una cámara de cine de ocho milímetros cuando nace su primer hijo. Debido a que es la primera cámara en la ciudad, es nombrado fotógrafo oficial por el jefe local del partido. La cámara se convierte en una herramienta para mostrar su realidad (fábricas, obreros, poblaciones, recuerdos, relaciones de poder y trabajo). Sus horizontes se amplían cuando es enviado a festivales de cine regionales con sus primeros trabajos, pero su enfoque en la realización de películas también conduce a conflictos domésticos y dilemas filosóficos. Filip ya no será el mismo una vez cautivado por el poder de la cámara.

El sábado 14 de marzo se podrá ver ‘Sin final’, ambientada en la Polonia de 1982 en plena Guerra Fría. Una semana más tarde, el 21 de marzo, ‘El azar’ presenta tres versiones de la vida del protagonista, Witek Dlugosz, condicionadas por el hecho de que pierda o tome un tren en Varsovia. En ‘No matarás’, el sábado 28 de marzo, un taxista, un joven campesino y un estudiante de Derecho cruzan sus caminos en torno al asesinato de uno de ellos. El sábado 4 de abril, uno de los clásicos de Kieslowski, ‘La doble vida de Verónica’, con el que ganó el Premio del Jurado y el Premio FIPRESCI del Festival de Cine Cannes en 1991. Narra las historias de la polaca Veronika, con una brillante carrera como soprano de coro, y de la francesa Véronique, una joven profesora de música. Ambas son zurdas, viven muy conectadas a la música y padecen la misma malformación cardíaca difícilmente detectable.

El ciclo concluirá con la trilogía tricolor, en honor a los colores de la bandera francesa y a los ideales revolucionarios galos. El 18 de abril se proyectará ‘Blanco’, centrada en la igualdad. Karol y Dominique se aman, pero su vida en París como recién casados no funciona. Ella lo abandona por no sentirse satisfecha sexualmente, y Karol decide entonces regresar a Polonia oculto en una maleta, donde comenzará desde cero e irá amasando una fortuna que le permita volver por todo lo alto. Para el 25 de abril se prevé ‘Azul’, un canto a la libertad. En un accidente de coche, Julie pierde a su marido Patrice, un prestigioso compositor, y a su hija Anna. De manera autodestructiva, decide aislarse totalmente del mundo exterior. Olivier, el ayudante de Patrice, intenta convencerla de que termine ‘El concierto para Europa’, una obra que su esposo dejó inconclusa. En ‘Rojo’, el 9 de mayo, se apela a la fraternidad. Valentina, una joven estudiante que se gana la vida como modelo, salva la vida de un perro atropellado por un coche. La búsqueda de su dueño la conduce a un juez jubilado que tiene una extraña obsesión: escuchar las conversaciones telefónicas de sus vecinos. Si antes el espionaje telefónico formaba parte de su trabajo, ahora se ha convertido en un vicio