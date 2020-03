Programación del jueves 5 de marzo en el Festival Punto de Vista

05/03/2020 a las 06:00

10.00 h. S. Cámara, Baluarte

SECCIÓN OFICIAL 7

Malni-Towards the Ocean, Towards the Store (Sky Hopinka, EE UU, 2020, 80’). Sobre las andanzas de Sweetwater Sahme y Jordan Mercier.



12.00 h. S. Luneta. Baluarte

Presentación del libro 'Meditaciones sobre el presente'. Ute Aurand, Helga Fanderl, Jeannette Muñoz, Renate Sami. Con Aurand, Fanderl, Muñoz, Garbiñe Ortega, María Palacios Cruz y colaboradores.



12.30 h. S. Cámara. Baluarte

SECCIÓN OFICIAL 8

Valdediós (Elena Duque, España, 2019). Allí construyó Gualterius un monasterio en el siglo XIII. Hay un muro, un caballo, un camino, un universo entero; Malembe (Luis Arnías, Venezuela-EE UU, 2019). Canto de casa y respuesta muy lejana; Apiyemiyekî? (Ana Vaz, Brasil-Francia-Portugal-Países Bajos, 2019). Retrato a partir de un archivo que encontró un educador brasileño y defensor de los derechos indígenas; Jiíbie (Laura Huertas Millán, Colombia-Francia, 2019). En la comunidad Muiná-Muruí la planta de coca es un interlocutor sagrado.



16.00 h. Civivox Condestable

X FILMS X

16.00 h: Dime quién era Sanchicorrota (Jorge Tur Moltó, 2013).

18.30 h: La vía flotante (Zazpi T’Erdi, 2019), La cosa vuestra (María Cañas, 2018) y Nuevo altar (Velasco Broca, 2017).



16.30 h. S. Cámara. Baluarte

SECCIÓN OFICIAL 7

Malni-Towards the Ocean, Towards the Store (Hopinka).



16.30 h. S.Corona. Baluarte

PROGRAMA 4. Meditaciones sobre el presente. Filmes de las cineastas Ute Aurand, Helga Fanderl, Jeannette Muñoz y Renate Sami. Am Meer (Aurand, 1995); Sakura, Sakura (Aurand, 2015); Broadway Mai 95 (Sami, 1996); Karusell (Fanderl, 2017); Bagatelle (Fanderl, 2017); Für P. (Fanderl, 2016) y performance de Muñoz.



16.30 h. S.Gola. Balaurte

AN OCEANIC FEELING. PROGRAMA 5. Con la curadora Erika Balsom. The Blackest Sea (Peggy Ahwesh, EE UU, 2016, 10’), Atlantiques (Mati Diop, Francia-Senegal, 2009, 15’), Hydra Decapita (The Otolith Group, Reino Unido, 2010, 31’).



18.30 h. S. Luneta (Baluarte)

CONVERSACIONES. Entre Rabih Mroué y Aurora Fernández Polanco. Sesión en inglés.



19.30 h. S. Cámara (Baluarte)

SECCIÓN OFICIAL 8

Valdediós, Malembe, Apiyemiyekî? y Jiíbie.



20.00 h. Filmoteca de Navarra

FOCO TACITA DEAN

His Picture in Little (2017, 15’), Providence (2017, 5’), Edwin Parker (2011, 26’) y Portraits (2016, 16’).



22.00 h. S. Cámara (Baluarte)

Cemetery (Carlos Casas. Francia-Reino Unido-Polonia-Uzbekistán, 2019, 85’). Casas, que asistirá a la sesión, traza el viaje de un elefante y su ‘cuidador’ a un cementerio de elefantes.



22.00 h. S.Corona (Baluarte)

PROGRAMA 5

Meditaciones sobre el presente. Japan März 2013 (Renate Sami, 2014); Cape Cod (Sami, 2018); Lisa (Ute Aurand, 2017); Four Diamonds (Aurand, 2016); Puchuncaví (Jeannette Muñoz, 2014-en curso); Schattenbild I (Helga Fanderl, 2018, 2’); Weibe Vorhänge ( Fanderl, 2018, 3’); Sanfelices Treppenhaus (Fanderl, 2018, 2’); Fraudenbründl (Für G.) (Fanderl, 2018, 3’); Steinerne Stadt (Fanderl, 2018, 3’); Yali (Fanderl, 2012, 2’); Abendglitzern (Fanderl, 2012, 1’); Im Nachmittagslicht (Fanderl, 013, 1’); Kakibaum III (Fanderl, 2011, 3’); Grobe Wasser (Fanderls, 2012, 3’).



22.00 h. S. Gola. Baluarte

Harvard Film Archives presenta El cine de Anne Charlotte Robertson en primera persona: Pixillation (1976, 3’), Talking to Myself (1985, 3’), Locomotion (1981, 7’), Five Year Diary. Reel 22. A Short Affair (and) Going Crazy, Aug. 23-Sept. 1. 1982 (1982, 27’), Apologies (1986, 17’). Con el curador Haden Guest.

NO SE LO PIERDA...



Garazi Erburu, coordinadora de programación



‘Catástrofe humanitaria en el mar’



Mi propuesta es la retrospectiva An Oceanic Feeling, que hoy recoge la catástrofe humanitaria de las migraciones en el mar con The Blackest Sea, de Peggy Ahwesh, una animación de emergencia oceánica: el agua del mar está contaminada, los bancos de peces flotan muertos y barcos con migrantes vuelcan en medio de la nada; Atlanthiques, corto de Mati Diop, en el que dos jóvenes senegaleses hablan sobre la posibilidad de viajar a Europa, siendo el océano una barrera y estando a su vez todos sus sueños vinculados al mar, y con Hydra Decapita, de The Otolith Group, sobre las nociones de globalización, cambio climático y las relaciones entre el poder y el sistema financiero contemporáneo a partir del mundo submarino imaginado por el dúo electrónico Detroit Drexciya, habitado por los descendientes de las africanas embarazadas arrojadas al mar desde los barcos de esclavos en 1781 para cobrar el seguro por la mercancía perdida en el mar.