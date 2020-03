'Onward', 'Harriet' y la nueva cinta de Gracia Querejeta, estrenos de este viernes

Actualizada 05/03/2020 a las 15:52

El mes de marzo comienza en los cines con uno de los estrenos de animación más esperados de este 2020, la cinta de Pixar 'Onward', además de la nueva película de Gracia Querejeta y el drama 'Harriet', basado en hechos reales que cuenta la historia de una de las primeras activistas en la lucha por el final de la esclavitud en Estados Unidos.



'Onward' presenta a dos hermanos elfos adolescentes que se embarcan en una búsqueda extraordinaria para descubrir si todavía queda algo de magia. La historia está ambientada en un mundo sin humanos, donde solo hay elfos, trolls y duendes.



Gracia Querejeta dirige 'Invisibles', la cinta protagonizada por Emma Suárez, Adriana Ozores, Nathalie Poza, Blanca Portillo y Fernando Cayo que se acerca a la vida de tres mujeres que un día decidieron comenzar a caminar juntas una vez por semana. Lo que empezó por ser una mera distracción se ha convertido en una necesidad.



Ambientada en el estado de Virginia (EE UU) y en un contexto de Guerra Civil, 'Harriet', dirigida por Kasi Lemmons, cuenta la historia real de Harriet Tubman una heroína afroamericana que consiguió liberarse de la esclavitud.



Basado en la novela 'The Rhythm Section', 'El ritmo de la venganza' en la que su protagonista ha sufrido la pérdida de su familia en un accidente de avión. Tras este hecho, queda destrozada y en su camino hacia la autodestrucción sufrirá un desgaste tanto físico como psicológico. Su vida dará un giro cuando descubra que la colisión fue intencionada. Blake Lively, Jude Law, Max Casella protagoniza este drama de suspense dirigido por Reen Morano.



Vin Diesel interpreta en 'Bloodshot' a Ray Garrison, un soldado recientemente asesinado en acción y revivido como el superhéroe que lleva un ejército de nanotecnología en sus venas. Pero al controlar su cuerpo, la compañía también ha influido en su mente y sus recuerdos. Ahora, Ray no sabe qué es real y qué no, pero tiene la misión de averiguarlo.



'Lo mejor está por venir' es una comedia francesa, dirigida por Matthieu Delaporte, en la que después de un gran malentendido, dos amigos de la infancia deciden abandonarlo todo para recuperar el tiempo perdido.