Alejo Stivel: “En esta despedida hay una mezcla de emoción, nostalgia y alegría”

Actualizada 05/03/2020 a las 09:40

A pesar de que sólo estuvieron 7 años en activo entre 1976 y 1982, la banda Tequila ha sido sin duda fundamental y referente en el pop-rock latino. Comenzaron los argentinos Ariel Rot (guitarra) y Alejo Stivel (voz) junto a los españoles Julián Infante, Felipe Lipe y Manolo Iglesias. Su carrera estuvo plagada de éxitos como Quiero besarte, Rock & roll en la plaza del pueblo, Salta!!! o Dime que me quieres. Con marcadas influencias de artistas como Chuck Berry o The Rolling Stones, la banda irrumpió en el panorama musical con su propuesta de rock fresco, divertido y desenfadado que les ayudó a que en poco tiempo fueran considerados como auténticas estrellas del rock & roll para todos los públicos. Años después de su disolución Ariel Rot y Julián Infante formaron junto a Andrés Calamaro Los Rodríguez. Después Ariel retomó su carrera en solitario, que continúa . Por su parte, Alejo Stivel ha seguido vinculado a la música, desarrollando una exitosa carrera como productor. En 2008, Ariel Rot y Alejo Stivel volvieron a los escenarios. Desde entonces, la banda no había vuelto a girar; hasta ahora, que reaparecen para despedirse definitivamente.

Aquí están, con esta gira de despedida, La última fiesta…

Hemos vivido muchas cosas juntos, y para esta ocasión se nos iban mezclando muchos sentimientos, todo un revoltijo… pero teníamos una asignatura pendiente que era la despedida. No la hicimos en su momento, así que nos juntamos para despedirnos.

¿Un momento emocionante en el que será complicado contener las lágrimas?

En esa mezcla hay emoción, nostalgia y alegría. Como dice la canción de Lesley Gore It’s my party, and I’ll cry if I want to (Es mi fiesta, y lloraré si quiero).

En 2019 publicaron su primer disco en directo Vuelve Tequila!...

Era otra de las asignaturas pendientes. Es curioso porque siempre fuimos una banda que tuvimos un buen directo y transmitíamos un buen rollo. Lo hicimos sencillamente por sacarnos esa espina de dentro y por nada más.

Ahora que están en su momento final ¿les duelen prendas respecto a los adjetivos que les han ido poniendo tanto en lo positivo como en lo negativo?

No me gusta entrar mucho ahí, respecto a ese tipo de valoraciones. Está claro que la gente siempre quiere adjetivar. Me parece bien que digan lo que quieran, están en todo su derecho. Pero no me afecta lo que puedan decir ni en positivo ni en negativo.

Pero muchos reconocen que Tequila ha sido fundamental en la historia del rock latino…

Es probable. Pero es mucho mejor que lo digas tú a que lo diga yo.

¿Ha sido complicado preparar el repertorio de canciones de los últimos conciertos de un grupo?

No es tan complicado porque las canciones más conocidas, las más populares, hay que tocarlas todas, porque realmente queremos tocarlas todas. También hay muchas que no han sido singles pero están en el recuerdo de la gente. Y nos damos el gusto de hacer para estos conciertos tres o cuatro temas que nunca antes habíamos tocado en directo. Lo que queremos es que en esta última fiesta la gente salga del concierto diciendo “lo he pasado muy bien y me han dado todo lo que yo quería”.

¿Sucede en muchos conciertos?

Es cierto que a veces la gente piensa tras un concierto que le han dado gato por liebre porque el grupo reniega de ofrecer alguna de sus canciones más importantes. Las bandas suelen decir que están harto de tocarla. No se trata de ser complaciente ni otra cosa pero lo que está claro es que le gante paga un dinero para pasarlo bien.

¿En esta última etapa qué ha sentido Tequila al ver en los conciertos a gente joven que en sus años dorados aún no había nacido?

Está muy bien tener a gente de diferentes edades en tus conciertos. Nosotros tenemos la suerte de que es así. No hacemos distinciones sobre si nos sentimos mejor cuando la gente que nos ve es de 20 o de 60 años. Son personas que se han molestado en venir a verte, eligiendo ese plan respecto a otro y pagando una entrada. Me merecen el mismo respeto y me hace la misma ilusión respecto a unas que a otras.

¿Hay alguna canción sobre algún tema concreto que Tequila no hizo y que debería haber hecho?

Cada uno hemos hecho canciones en solitario. A mí me satisface haber hecho una canción sobre el maltrato y el machismo. Yo nunca antes había tocado ese tema y lo planteé con mucha humildad y con un poco de reparo por no parecer oportunista. Pero necesitaba hacerlo y fue algo que me salió espontáneo, lo sentí. Me alegro de haberlo escrito.

Han asegurado estos conciertos con una potente banda (Julián Kanevsky a a la guitarra, David Salvador al bajo, Luis Prado a los teclados y Christian Chiloé a la batería)

Quitando a Luis Prado, es la banda que yo llevo como solista, que me acompaña desde hace varios años. Después de que acabe Tequila yo seguiré con esa banda, al pie del cañón, con ganas de componer canciones nuevas y también los temas de mi disco que se quedó un poco aparcado cuando comenzó la gira de Tequila. Yo me siento muy reconocido en esas canciones y por eso quiero reactivarlas.

Tequila ha sido rock and roll… ¿Hay otras en el rock hispano que le pueden tomar el relevo?

Hay ya varias generaciones posteriores. Son en determinadas cuestiones los herederos. Pueden ser MClan, Fito y Fitipaldis, Leiva, Los Zigarros… Hay muchas bandas que no son iguales pero que mantienen esa llama del rock. Obviamente es una música que nació hace muchos años. Van saliendo estilos nuevos que van ocupando las preferencias de la gente dentro de la novedad, pero el rock ha sabido sobreponerse. Muchas de esas van quedando en el olvido, y el rock se mantiene ahí. El rock está vivo y la gente va a los conciertos.

¿En el último concierto, en el Wizink Center de Madrid, qué pasará al bajar del escenario?

Creo que lo celebraremos con una buena botella de champán, de cava… porque seguro que será un buen concierto.

¿Un deseo para el concierto de hoy en Pamplona?

Me encantaría que los navarros que les gusta el rock y que quieren sentir mucha energía, cantar, saltar, desmadrarse para olvidarse de los marrones habituales, vengan a acompañarnos porque les garantizo que lo van a poder hacer. Se va a parar un poco el tiempo y lo van a pasar muy bien.

Tequila Baluarte. Hoy a las 20 horas. Entradas: 40 euros (ayer a primera hora de la noche quedaban más de 500).