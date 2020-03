Programación del martes 4 de marzo en el Festival Punto de Vista

04/03/2020 a las 06:00

10.00 h. S. Cámara, Baluarte

SECCIÓN OFICIAL 5

Reserve (Gerard Ortín Castellví. España, 2020, 27’). Un relato sobre la fragilidad de un territorio cuando desaparece el depredador.

Now, At Last! (Ben Rivers, Brasil, Reino Unido, 2019, 30’). Con tres colores para mostrar el tiempo del protagonista, el perezoso.



12.30 h. S. Cámara, Baluarte

SECCIÓN OFICIAL 6

Who is afraid of ideology? (Marwa Arsanios, Líbano, Kurdistán, Siria, 2019, 56’). El Movimiento de Liberación de las Mujeres Kurdas ha alterado las jerarquías en Oriente Medio.



12.30 h. S. Luneta, Baluarte

CONVERSACIONES

Mónica Valenciano e Idoia Zabaleta.



Civivox Condestable

X FILMS X 6

16.00 h. Carretera de una sola dirección (Xiana Gómez-Díaz, España, 2016, 25’); Goitik Behera, Behetik Gora (Usue Arrieta, Vicente Vázquez, España, 2012, 31’); Notas de lo efímero (Chus Domínguez, España, 2011, 28’).

18.00 h. La casa del meu pare (Francina Verdés Oliva, España, 2014, 60’).

19.30 h. El otro mapa de Abauntz (Aitor Gametxo, España, 2015, 60’).



16.30 h. S. Cámara, Baluarte

16.30 h. S. Corona, Baluarte

PROGRAMA 3

Meditaciones sobre el presente. Serie de películas de las cineastas Ute Aurand, Helga Fanderl y Renate Sami y Jeannette Muñoz. Subrayan la imposibilidad de separar la vida y la producción cinematográfica. 49’.



16.30 h. S. Gola, Baluarte

Those that, at distance, resemble another (a imagen y semejanza). Jessica Sarah Rinland, Reino Unido, Argentina, España, 2019, 67’. Animación 3D y película en 16 mm. Reflexión sobre la sensibilidad de la conservación museológica y ecológica.



19.30 h. S. Cámara, Baluarte

SECCIÓN OFICIAL 4

Cézanne (Luke Fowler, RU-Fra, 2019, 4’). Grabada en el estudio y el jardín del pintor.

A Month of Single Frames (Lynne Sachs, EE UU, 2019, 14’) En 1998, Barbara Hammer hizo una resistencia artística en una cabaña. En 2018 entregó el material a Sachs para una película.

Notas, encantaciones: Parte I (Alexandra Cuesta, Ecuador-EE UU, 2020, 19’) Acumulación autobiográfica de instancias que describen la acción de habitar un paisaje postindustrial.

A Tongue Called Mother (Eva Giolo, Bélgica, 2019, 18’). Palabras de tres generaciones de mujeres y niños que aprenden a leer y meditan sobre ellas.

Queen (Kathryn Elkin, RU, 2019, 13’). El trabajo físico, la interpretación, el ocio y las labores domésticas se comparan a través de una memoria musical.



19.30 h. S. Corona, Baluarte

AN OCEANIC FEELING 4

Contadini del mare (Vittorio de Seta, Italia, 1955, 11’).

Costa da Morte (Lois Patiño, España, 2013, 84’).



19.30 h. S. Gola, Baluarte

CONFERENCIA

Uncut: from the film archive of Gordon Matta-Clark. Conferencia de la comisaria Hila Peleg sobre el artista Matta-Clark, que consideraba que la arquitectura era dinámica por naturaleza.



22.00 h. S. Cámara, Baluarte

SECCIÓN OFICIAL 6

22.00 h. S. Corona, Baluarte

PROGRAMA 2

Meditaciones sobre el presente. Películas de Ute Aurand y Renate Sami. 74’.



22.00 h. S. Gola, Baluarte

FOCO FRANCIS ALYS. P1.

Sandlines. The Story of History. F. Alÿs, Iraq, 2018-19, 61’.

Claudia Salcedo, equipo de comunicación del festival.

‘Meditaciones sobre el presente’



Cada vez es más difícil ver proyecciones de cine en cine: la proyección en soporte fílmico prácticamente ha desaparecido desde la expansión del cine digital. Por eso la posibilidad de reencontrarse con una proyección en 16 ó 35 milímetros es, para los amantes del formato, una buena noticia cada vez menos frecuente. Mañana a las 20:00 en la Filmoteca se verá una sesión con cuatro cortos de la artista, cineasta y militante del celuloide británica Tacita Dean, retratos de los artistas David Hockney y Cy Twombly y de los actores David Warner, Stephen Dillane y Ben Wishaw. Y hoy y mañana en Baluarte hay cuatro sesiones de la retrospectiva dedicada a las cineastas alemanas Ute Aurand, Helga Fanderl y Renate Sami y a la chilena Jeannette Muñoz, que trabajan casi exclusivamente en super 8 y 16mm en duraciones cortas, y serán sesiones en las que la experiencia de la proyección dará otra dimensión al visionado.