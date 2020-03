Génesis volverá a reunirse para su primera gira en 13 años

Actualizada 04/03/2020 a las 12:04

La banda británica Génesis, una de las más exitosas del Reino Unido, volverá a reunirse para hacer su primera gira en 13 años, revelaron este miércoles sus integrantes.

Tony Banks, Phil Collins y Mike Rutherford confirmaron el reencuentro en unas declaraciones a la cadena británica BBC, si bien Peter Gabriel, fundador del grupo pero que lo abandonó en 1975, no participará en esta gira, prevista para noviembre.

La gira, titulada '¿El último dominó?', es la primera desde la mundial 'Turn It On Again' en el año 2007.

"Creo que es natural (el reencuentro). Somos todos buenos amigos", declaró Banks al revelar que el programa arrancará en Dublín el 16 de noviembre, y seguirán presentaciones en Liverpool, Leeds, Birmingham, Belfast, Manchester, Newcastle, Glasgow y Londres.

Al trío se unirá Nicholas Collins, el hijo de Phil Collins de 18 años, en la batería, y Daryl Stuermer en guitarra y bajo.

"Estoy ilusionado con esto (...) solo hemos hecho dos espectáculos en el Reino Unido en los últimos 28 años, así que no trabajamos demasiado", bromeó Rutherford (guitarra).

El cantante Phil Collins admitió, por su parte, que aún están trabajando en las canciones que tocarán.

En los últimos meses habían circulado rumores de un posible reencuentro y a principios de esta semana la página oficial de Génesis en Instagram colgó una foto de los tres juntos.

Génesis es considerada una de las bandas británicas de más éxito de los pasados años ochenta, con canciones como 'Invisible Touch', 'Turn It On Again' y 'In Too Deep'.

El grupo actuó por última vez en 2007 con el fin de celebrar el 40 aniversario de su formación en el colegio Charterhouse, en la localidad de Godalming (Surrey, a las afueras de Londres).

Collins, vocalista, ocupó el puesto que dejó Peter Gabriel cuando este se marchó en 1975, antes de iniciar una carrera como solista.