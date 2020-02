La versión de Broadway de 'West Side Story' llega a Pamplona

Actualizada 12/02/2020 a las 09:07

Tony y María, dos jóvenes en el Manhattan de los años cincuenta, son el Romeo y la Julieta del siglo XX. Así los concibió el creador de estos personajes, Arthur Laurens, para el espectáculo musical West Side Story, estrenado en Broadway en 1957 y que dio lugar a la película del mismo título cuatro años más tarde. Con esta idea presente, el director Federico Barrios Fierro, de 42 años, los recuperó en 2018 para traerlos en su versión original a España por primera vez, y no como adaptación del filme. “Pusimos la obra en marcha en Madrid coincidiendo con el centenario del nacimiento de Bernstein”, relataba José María Cámara Sánchez, de la productora SOM Produce. Sobre el escenario, 32 actores y bailarines, y 15 músicos recrean el espectáculo con partituras de Leonard Bernsetein y Stephen Sondheim. Junto con el texto de Laurens y las coreografías de Jerome Robbins, componen los “créditos” de alto nivel; cuatro personas, señalaba Barrios, que “han cambiado la forma de hacer teatro musical”. Las traducciones son de Alejandro Serrano y David Serrano.



La producción llega a Baluarte con seis funciones programadas entre el 27 de febrero y el 1 de marzo, con doble sesión el viernes 28 y el sábado 29. El espectáculo ha recibido el Premio Broadway World 2019 al mejor musical en gira. “Se trata del original, no una versión más modesta por los viajes”, aseguraba Cámara. El escenario de Baluarte, además, es algo más grande que el del Teatro Calderón en Madrid, en el que José María Cámara relataba que había “lesiones de manos y dedos” porque los bailarines “se golpeaban contra las paredes”. Al ser una historia célebre, el esfuerzo del director se concentró en el tratamiento de las escenas y de las emociones de los personajes. “La gente conoce las canciones, pero se encuentra con una historia que está viva y hace que el público sea parte, que se enamore con Tony y María.



UNA HISTORIA TODAVÍA ACTUAL



El romance entre los protagonistas -ella es la hermana del líder de la pandilla de los Sharks y él un fundador retirado de los Jets que vuelve a la banda para ayudar en una pelea-, sigue encandilando a espectadores de todo el mundo. Cámara aseguraba que en las siete semanas que ha estado la obra en Barcelona el número de espectadores se acerca a los 100.000. “La historia sigue vigente. Habla de la discriminación, la inmigración, la violencia de género y, sobre todo, del amor”, resumía Barrios, que ha debutado con este musical.



El director también destacaba el equilibrio entre entre texto y coreografías: “También son parte vital; no es solo salir a bailar por bailar, sino que siguen contando la historia”. Un dinamismo que, según Barrios, comparte con la escenografía, desde un principio concebida para llevar de gira y con “una visión clásica” pero a la vez “moderna”, porque todo es practicable y son los propios actores quienes la mueven en el escenario.

FICHA TÉCNICA

Funciones: jueves 27 de febrero a las 20 h; viernes 28 de febrero a las 18 h y a las 22 h; sábado 29 de febrero a las 18 h y a las 22 h; domingo 1 de marzo, a las 18 h.

Entradas: entre 29 y 65 euros. Baluarte joven, todo el período, entre 23 y 52 euros; desde tres días antes, entre 9 y 20 euros.

Dirección de escena y adaptación de coreografías: Federico Barrios.

Escenografía: Ricardo Sánchez Cuerda.

Adaptación y traducción: Alejandro Serrano y David Serrano.

Libreto: Arthur Laurents.

Música: Leonard Bernstein.

Coreografía original: Jerome Robbins.

Reparto: María, Talía del Val; Tony, Javier Ariano; Anita, Silvia Álvarez; Riff, Víctor González; Bernardo, Oriol Anglada.

